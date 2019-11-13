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港警開槍闖校園 中國輿論一面倒支持與舉世平行

香港警察先後向「反送中」示威者開槍，且強行進入香港中文大學後，中國官方及媒體呈現著與舉世完全平行的觀點。（法新社）

香港警察先後向「反送中」示威者開槍，且強行進入香港中文大學後，中國官方及媒體呈現著與舉世完全平行的觀點。（法新社）

2019-11-13 20:02:41

〔中央社〕香港警察先後向「反送中」示威者開槍，且強行進入香港中文大學後，中國官方及媒體呈現著與舉世完全平行的觀點。像是中共中央政法委就放狠話說，「此時不開槍，要槍何用，要警察何用」。

此外，中共官媒人民日報今天發表評論直指，「違法就是違法，沒有任何藉口；暴徒就是暴徒，不分校內校外」，「不能容忍校園成為藏匿暴力的庇護所」，以此表達對香港警方強行進入中大的支持。

上述令人側目的「開槍論」，出自微信公眾號「中央政法委長安劍」11日的評論，聲稱當天被港警開槍射傷的示威者是「襲警奪槍」，並指「香港警察果斷開槍，是打擊嚴重現行暴力犯罪、保護市民，也是盡到了專業人士應盡之職，這是全世界通行的國際標準」。

評論又說，「止暴制亂刻不容緩，對待暴徒絕不可手軟，為港警果斷使用武器叫好，為特區政府及時闢謠點讚：要打掉暴徒的囂張氣焰，更要扯下暴徒的偽裝，讓他們依法受到嚴懲」。

人民日報12日則發表題為「讓港警依法制暴更硬氣」的評論說，「囂張氣焰不能慣，止暴制亂要靠管」，「面對暴力不斷升級的現實威脅」，港府「有權運用現行法律可賦予的一切必要措施，來規管反對派和激進勢力策動的街頭暴力活動」。

評論聲稱，同時要加大對香港警隊的支持，「探索更有效的執法手段，提供更充分的執法裝備，讓警隊依法制暴的行動更高效、更硬氣」。當違法犯罪行為發生時，「果斷嚴正執法，採取一切必要的手段堅決制止」，正是警方恪盡職守的具體表現。

人民日報今天繼續評論說，香港近來不斷升級的暴力事件不乏學生的參與。他們「忘記身為學生的本分，放棄自己對社會應進的責任義務，肆意踐踏道德法律底線」。「違法就是違法，沒有任何藉口；暴徒就是暴徒，不分校內校外」。

新華社今天也跟進評論，聲稱香港抗爭的「暴行無異於恐怖主義的行徑」。但許多香港民眾「被暴力裹挾，只論情緒不講事實，只問觀點不分是非」。若任此繼續發酵，「留給社會自我修正的時間將所剩無幾」。

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