香港人反抗》力挺校長護學生 中大校友斥梁振英「輸出暴徒說」

2019-10-20 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學校長段崇智日前發表公開信支持學生，呼籲對警方不當執法展開獨立調查，遭香港前特首梁振英和中國官媒《人民日報》同口徑砲轟。對此，一群中大校友今（20）日發表公開信，力挺校長並批評梁振英和中國官媒所言「橫蠻無理」，是國家權力對大學自主的不當干預。

據《立場新聞》報導 ，香港中文大學校長段崇智日前發表公開信支持學生，呼籲政府對警方不當使用武力、違反人權的執法展開獨立調查，而後段崇智遭香港前特首梁振英和中國官媒《人民日報》同口徑砲轟。

對此，一群中大校友今（20）日發表公開信，力挺校長保護學生之主張，批評梁振英和《人民日報》所言「橫蠻無理」，是國家權力對大學自主的不當干預。

聲明內容指出，他們力挺段崇智校長公開信中的主張，呼籲政府應對警方暴力濫權的指控進行獨立調查，而段校長加強校園安全、成立應變小組並為學生提供情緒輔導的措施，可謂是具社會關懷與承擔的表率。

聲明話鋒一轉，嚴厲批評前特首梁振英及中國官媒《人民日報》的文章，指控其為國家權力對大學自主的不當干預，內容更是「橫蠻無理」。政府的作為完全違反專業自主和受《基本法》保障的學術自由，公然以政治力介入校園，又在毫無證據的情況下指責中大「輸出暴徒」，與段校長的理性和思考完全相反。

聲明最後也再次譴責警方濫權、政府不作為，並肯定校長段崇智不畏強權、挺身而出主持公義的學者之風。這群校友感謝他對學生、對香港的下一代及香港社會未來的苦心，因此必須讓他知道他「並不是孤身一人」，呼籲《人民日報》和梁振英出面向段校長致歉。

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