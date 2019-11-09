吉娃娃院子玩竟遭大鳥抓住！主人迅速出手驚險救回

亞伯丁（Aberdeen）一名72歲老婦人吉蘭德斯（Sheila Gillanders）年僅1歲半的愛犬艾瑪（Emma），昨（8）日早晨在家中庭院裡玩時，差點被一隻大鳥抓走。圖為示意圖，與當事新聞無關。（中央社）

2019-11-09 23:08:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國數個月前曾出現吉娃娃被海鷗叼走失蹤的離奇案件，近日，又再度傳出有吉娃娃「受害」！亞伯丁（Aberdeen）一名72歲老婦人吉蘭德斯（Sheila Gillanders）年僅1歲半的愛犬艾瑪（Emma），昨（8）日早晨在家中庭院裡玩時，差點被一隻大鳥抓走。

綜合外媒報導，吉蘭德斯表示，昨（8）日早晨她讓艾瑪在庭院玩，聽到艾瑪「慘叫」後，發現牠竟被一隻體型類似禿鷹的大鳥騰空抓起；幸好她的丈夫羅伯特（Robert）眼明手快的抓住那隻大鳥，將牠按在花園圍欄上、讓牠「鬆手」，才及時救出愛犬。

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吉蘭德斯表示，她帶艾瑪到獸醫院檢查後，獸醫師並未在牠的身上發現任何爪痕，但心理受到嚴重傷害，一直處於「緊張」的狀態，不斷發抖、只想待在室內；吉蘭德斯也補充，艾瑪能毫髮無損，應是身上的背心式牽繩救了牠一命。

由於事發突然，吉蘭德斯來不及拍下大鳥的照片，但她認為大鳥應是有人養的且正在接受訓練，因為牠的身上有鳥繩以及鈴鐺，目前正在全力尋找大鳥的飼主。

7月時，佩恩頓（Paignton）一名女子希爾（Becca Hill）4歲的愛犬吉茲墨（Gizmo）被海鷗從院子叼走，從此失蹤，雖在網路上刊登尋狗啟事，並透過媒體宣傳，但至今仍未尋獲牠的蹤影。

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