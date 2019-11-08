為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

日神級鄉民用「薯條」圖解骨折種類 網秒懂：長知識！

有網友用薯條示範骨折種類，由左至右為螺旋骨折、斜向骨折、橫向骨折、節斷性骨折與粉碎性骨折。（圖擷自統合失調症が治った筈のアライさん推特）

有網友用薯條示範骨折種類，由左至右為螺旋骨折、斜向骨折、橫向骨折、節斷性骨折與粉碎性骨折。（圖擷自統合失調症が治った筈のアライさん推特）

2019-11-08 15:00:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名網友日前使用薯條示範各種不同的「骨折」形式，他將5根以不同方式斷裂的薯條一字排開，讓網友一看就知道各種骨折的分類，還特別告訴網友，這些薯條最後都由工作人員美味地享用了，趣味效果十足。

照片中可以看到由左至右分別為「螺旋形骨折」、「斜向骨折」、「橫向骨折」、「節斷性骨折」、「粉碎性骨折」，這名網友還補充說明，節斷性骨折也是粉碎性骨折的一種，碎成3片以上就能成為粉碎性骨折。

另外，這位網友也解釋粉碎性骨折與複雜性骨折容易被搞混，他寫道，粉碎性骨折是「啪嚓啪嚓碎成3片以上」，複雜性骨折則也可稱為開放性骨折，骨折時四周的肉也被牽連，從外部就能看見骨頭，只在內部斷裂的則為閉鎖性骨折。

清晰易懂的「薯條圖解骨折」吸引許多網友熱議，紛紛留言「長知識了」、「看完不知道是痛了還是餓了」、「看到一半笑出來是正常的嗎」、「不要玩食物阿」、「以後無法單純吃薯條了」。

這位網友也用薯條補充說明，開放性骨折與閉鎖性骨折的差異。（圖擷自統合失調症が治った筈のアライさん推特）

這位網友也用薯條補充說明，開放性骨折與閉鎖性骨折的差異。（圖擷自統合失調症が治った筈のアライさん推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
神奇！骨折後遺症持續4年 被另一半肘擊竟意外痊癒
2019-11-08 12:57

神奇！骨折後遺症持續4年 被另一半肘擊竟意外痊癒
猛搖稚子致28處骨折慘死 英狠父辯稱「不小心的」
2019-10-25 23:29

猛搖稚子致28處骨折慘死 英狠父辯稱「不小心的」
傳子千萬？不如傳世金店面

傳子千萬？不如傳世金店面
騎士自摔雙手骨折竟可自行報案 原來是靠它？
2019-10-18 22:15

騎士自摔雙手骨折竟可自行報案 原來是靠它？
「限5到12歲」 媽媽溜滑梯骨折 討國賠敗訴
2019-09-17 05:30

「限5到12歲」 媽媽溜滑梯骨折 討國賠敗訴
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播