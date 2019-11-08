日神級鄉民用「薯條」圖解骨折種類 網秒懂：長知識！

有網友用薯條示範骨折種類，由左至右為螺旋骨折、斜向骨折、橫向骨折、節斷性骨折與粉碎性骨折。（圖擷自統合失調症が治った筈のアライさん推特）

2019-11-08 15:00:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名網友日前使用薯條示範各種不同的「骨折」形式，他將5根以不同方式斷裂的薯條一字排開，讓網友一看就知道各種骨折的分類，還特別告訴網友，這些薯條最後都由工作人員美味地享用了，趣味效果十足。

照片中可以看到由左至右分別為「螺旋形骨折」、「斜向骨折」、「橫向骨折」、「節斷性骨折」、「粉碎性骨折」，這名網友還補充說明，節斷性骨折也是粉碎性骨折的一種，碎成3片以上就能成為粉碎性骨折。

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另外，這位網友也解釋粉碎性骨折與複雜性骨折容易被搞混，他寫道，粉碎性骨折是「啪嚓啪嚓碎成3片以上」，複雜性骨折則也可稱為開放性骨折，骨折時四周的肉也被牽連，從外部就能看見骨頭，只在內部斷裂的則為閉鎖性骨折。

清晰易懂的「薯條圖解骨折」吸引許多網友熱議，紛紛留言「長知識了」、「看完不知道是痛了還是餓了」、「看到一半笑出來是正常的嗎」、「不要玩食物阿」、「以後無法單純吃薯條了」。

【"じゃがりこ"でわかりやすい骨折】



左から順に



螺旋骨折

斜骨折

横骨折

分節骨折

粉砕骨折



なのだ！???? pic.twitter.com/07C0HHXlAD — 統合失調症が治った筈のアライさん （@Skizofrenikido） 2019年11月6日

這位網友也用薯條補充說明，開放性骨折與閉鎖性骨折的差異。（圖擷自統合失調症が治った筈のアライさん推特）

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