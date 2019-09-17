「限5到12歲」 媽媽溜滑梯骨折 討國賠敗訴

2019-09-17

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名廖姓媽媽帶著孩子到公園溜滑梯，她先溜下，但左腳卻撞擊地面導致腳踝骨折脫臼，控訴滑梯太滑、無阻力緩降，怒提國賠72萬餘元；新北地院調查認為，滑梯符合國家標準及兒童遊戲場設施管理規範，且限「5至12歲」使用，昨判廖女敗訴。

去年11月11日上午11時許，廖女帶小孩到新北市汐止區白雲公園遊玩。她叫小朋友先在滑梯上方等她，自己先溜下以便在下方抱接小孩；廖女指控，該滑梯太滑速度過快，滑梯下方底坎距離地面高達35公分，卻無任何警示標語提醒注意危險，害她左腳撞擊地面受傷，術後至少得休養6個月，向新北市府新工處求償醫療費、工作所得損失等共72萬3408元。

新工處則提出相關安檢報告書指出，公園遊戲設備及材料均符合公共兒童遊戲場安全管理規範，並經檢驗合格，遊戲場內也設有警示標誌，載明使用者年齡為「5 至12歲」，廖女本就不宜使用滑梯，訴請駁回；市府縱有設置或管理缺失，廖女未遵守規定，不當使用滑梯，也應負過失之責。

法官依新工處提出的安檢報告書，認定滑梯符合國家標準及兒童遊戲場設施安全管理規範，並經檢驗合格，滑梯滑出段終端距離防護鋪面高度最高為34公分，也未逾公共兒童遊戲場設備國家標準，難認滑梯設計有瑕疵，因此駁回廖女之訴。

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