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挨控為虎作倀 馬國釋放3名柬埔寨反對黨人士

柬埔寨救國黨副主席莫淑華入境馬來西亞遭拘留，因柬埔寨政府指控她和其他黨員要回國「政變」，將被遣送至「其他國」。（路透）

柬埔寨救國黨副主席莫淑華入境馬來西亞遭拘留，因柬埔寨政府指控她和其他黨員要回國「政變」，將被遣送至「其他國」。（路透）

2019-11-07 22:37:01

〔即時新聞／綜合報導〕在柬埔寨遭禁的反對黨「柬埔寨救國黨」副主席莫淑華（Mu Sochua）今（7）日稍早從印尼飛抵馬來西亞時遭拘留，原因是柬埔寨政府指控她及其他反對黨成員要回國進行「政變」，現傳出馬國在外界責難下，決定釋放莫淑華等3名柬國反對黨人士。

《路透》報導 ，馬來西亞總理馬哈地（Mahathir Mohamad）今（7）日稍早表示，已拘留從印尼雅加達入境莫淑華，但不會將她交予柬國，而會遣送至目前尚未確定的「其他國」。

報導指出，日前柬埔寨救國黨創黨人桑蘭西（Sam Rainsy）稱已準備從巴黎飛至曼谷，誓言要回國領導示威，抗議總理洪森（Hun Sen）的一黨獨裁專政。對此，泰國已發出警告，將不會接受桑蘭西入境，而大馬本週已拘留了其他2名欲飛往泰國的柬國反對黨領袖。

據悉，莫淑華以美國護照從吉隆坡入境時遭大馬政府拘留，對此，馬哈地表示，根據東協（ASEAN）規定，馬來西亞不得介入鄰國內政，他說：「我們並不希望他們把馬來西亞當作他國的抗爭基地，我們會驅逐她，但現在必須找個願意接收的國家。」

美國官方發言人表示，美方已得知這個情況，但因為隱私顧慮不方便透露更多。柬埔寨國家警察發言人查金金恩（Chhay Kim Khoeun）則聲稱莫淑華已被控顛覆國家政府。

此外，非營利組織東協人權議員聯盟（APHR）譴責此舉是對民主的「完全漠視」，認為馬來西亞和其他東協國家為虎作倀，幫助害怕合法反對黨的柬埔寨政府。

今（7）日晚間馬來西亞人權委員會（SUHAKAM）官員約瑟夫（Jerald Joseph）向《路透》表示，馬國政府將會釋放本週所拘留的3名柬國反對黨人士，包括莫淑華在內，但救國黨創始人桑蘭西仍被禁止登上飛往曼谷的航班。

救國黨創始人桑蘭西（中）被禁止登上飛往曼谷的航班，他誓言要返回柬埔寨領導示威，抗議一黨專政的總理洪森。（美聯社）

救國黨創始人桑蘭西（中）被禁止登上飛往曼谷的航班，他誓言要返回柬埔寨領導示威，抗議一黨專政的總理洪森。（美聯社）

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