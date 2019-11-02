足球隊受困逾2週奇蹟獲救 泰國神秘睡美人洞開放

睡美人洞開放首日，就吸引了超過2000名遊客前來一窺究竟。（法新社）

2019-11-02 13:02:05

〔即時新聞／綜合報導〕還記得泰國睡美人洞救援行動嗎？2018年，少年足球隊「野豬隊」受困於該洞穴，其凶險地形讓搶救行動難度陡增，耗時17日才將受困者全數救出，引起全球關注。當地時間1日（週五），泰國政府重新開放了睡美人洞觀光，開放首日便湧入逾2000名遊客。

綜合外媒報導，週五開放典禮上，除了有政府官員、國家公園護林員與會，也請來僧侶參加。睡美人洞開放消息吸引了世界各國觀光客的目光，僅在首日，就吸引了超過2000名遊客前來一窺究竟。

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事實上，救援行動事發後，就有逾百萬人前來參觀，但礙於未開放因素，並沒有人成功踏足山洞一步。針對這次開放，當局也訂下規矩，一次僅開放20人進入山洞第一室參觀，開放時間為早上8時半到下午4時半。儘管人人都想成為第一個走進山洞的人，在規定下，前來探險的各國遊客只能在山洞前排成超長人龍，等待進入山洞。

睡美人洞位在泰北清萊省（Chiang Rai）坤喃朗農皇家森林公園（Tham Luang–Khun Nam Nang Non Forest Park），為泰國第四長山洞，以鐘乳石和石筍為特色而聞名，自救援行動之後在全球聲名大噪。這段驚險的救援過程至今已有幾本相關著作問世，也被知名影音平台Netflix買下版權，將改編成影視作品。

前來探險的各國遊客排隊等待進入山洞。（法新社）

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