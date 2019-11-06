惡網友假冒Uber司機 陽明山上洗劫馬國女

3名男子搶劫馬來西亞女，遭移送法辦。（記者鄭景議翻攝）

2019-11-06 16:45:55

〔記者鄭景議／台北報導〕30歲馬來西亞朱姓女子日前來台觀光旅遊，3日赴網友邀約前往陽明山賞風景，殊不知李姓網友卻夥同20歲黃姓男子假冒Uber司機，把朱女載到陽明山後趁勢搶劫朱女，朱女身上新台幣30萬、手機、護照慘遭洗劫一空；朱女報警後警方循線逮捕李男及共犯黃男、林男，全案昨日移送士林地檢署複訊，李等人依6萬至10萬不等金額交保候傳。

警方調查，3日早上李姓網友邀約朱女同遊陽明山，李男的黃姓友人假扮Uber司機搭載2人上山，到半山腰處，李男藉故下車，黃男則把朱女載到陽明山馬槽橋下附近，黃男隨後夥同埋伏在周邊的20歲林姓男子，上前搶劫，朱女的包包及行李箱直接被搶走，朱女嚇得拔腿狂奔，一路跑到附近派出所報案。

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警方獲報後成立專案小組，調閱監視器依循車牌尋人，數小時內就逮捕黃、李、林3男；3人到案後供稱，因為賭債缺錢花用，李男在聊天時得知朱女身懷鉅款，策畫此案，找來林、黃2人共謀，3人在得手後開車下山，把行李箱斜背包等丟棄在士林及新北八里，將得手現金分贓。

朱女向警方表示，她是10月7日來台觀光，此次來台本來帶了現金50萬，打算在台灣shopping，在網路上認識李男後，李男提議在她離台前見面，帶她去吃早餐並逛陽明山看風景，再送她到機場搭機，沒想到李男是不懷好意。

警方表示，全案依照強盜罪嫌移送經士林地檢署複訊，檢察官依涉案情節，諭令李、黃10萬交保，林6萬元交保。

朱女行李箱、斜背包及包內現金等遭到洗劫。（記者鄭景議翻攝）

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