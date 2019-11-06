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穆斯林武裝份子槍襲 泰南檢查站15死創近年新高

泰國南邊檢查站遇襲造成15死4傷。（法新社）

泰國南邊檢查站遇襲造成15死4傷。（法新社）

2019-11-06 16:39:49

〔即時新聞／綜合報導〕泰國南方也拉府（Yala）的檢查站，日前遇襲，造成15人死亡4人受傷，該區域也被認為是泰國血腥叛亂最頻繁的區域，目前初步推測武裝份子為當地的穆斯林叛亂者，但詳細仍待泰國軍方調查。

綜合外媒報導，泰國南部近日有兩處檢查站遭人槍襲，其中包含警方和民防志願軍。根據泰國南部軍方發言人普拉莫（Pramote Prom-in）表示，武裝分子在昨日晚間攻擊兩處民防志願軍的檢查站，在一群村民停下來聊天時，朝志願軍開槍。

報導也提到，人口以馬來穆斯林為主的泰國南部三府，過去15年來頻傳血腥衝突，據統計已造成7千多人死亡，這次的事件，死亡人數也是近年最多。

報導指出，武裝分子更使用爆裂物、推倒樹木並且將主要通行道路灑滿釘子，種種行為試圖延遲軍警的追捕和救援。軍方也表示，叛亂份子更帶走檢查站的M-16步槍與霰彈槍。檢查站周邊地區目前已封鎖，正在進行鑑識調查。

泰國南部三府，多年來積極爭取自治，由於種族、宗教信仰、文化都和泰國其他地區不同，因此希望能成立特別行政區，得到高度的自治權。

近年，泰南地區的叛亂事件已逐漸減少，如今卻爆發死亡人數最多的攻擊事件，對此泰國深南地區專家Don Pathan表示，這次事件也提醒大家，那些叛亂者依然存在。

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