結束專政未滿3個月 泰將軍怒批反對黨「學香港」煽動青年

2019-10-11 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕泰國軍政府剛結束專政未滿3個月，陸軍總司令阿皮拉特（Apirat Kongsompong）今（11）日怒斥反對黨是國家安全和泰國君主制的極大威脅，批評他們「像香港示威一樣煽動年輕人」，又說他們從國外帶回極左的「共產主義」。

據《路透》報導，泰國軍政府約3個月前下台實施普選，結束長達5年的專政，但即使如此，議會多數席次仍由軍方或親軍方勢力掌握。

泰國總司令阿皮拉特（Apirat Kongsompong）今（11）日怒斥包括「未來前進黨」（Future Forward）在內的反對黨，形容他們是「極左派」學者和「共產主義」政客合謀，對泰國國家安全和君主制產生極大威脅。

阿皮拉特也重批他們利用社群媒體進行政治宣傳，「洗腦」、「煽動」年輕人，甚至以「香港示威」作比喻。阿皮拉特在逾1小時的演說中，並沒有指名道姓，但有展示出「未來前進黨」具群眾魅力的黨魁莊海文的剪影（Thanathorn Juangroongruangkit）。

據悉，今年5月方正式加冕的泰王拉瑪十世（Rama X）自其父逝世後，也採取了部分措施加強自己的實質權利，包括收回2個關鍵軍隊的指揮權等。

對此，阿皮拉特也不斷在演說中強調君主制的重要性，並批評反對黨政客「自私自利」，都是一群家境良好的富二代，與外國勢力結盟洗腦年輕人想要推翻這個國家和君主制。

阿皮拉特稱：「別忘了泰國是這個區域內唯一沒有被殖民過的國家，這都要感謝前幾代君王的努力。」

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