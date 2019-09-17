泰警向穆斯林學生要個資 總理為警辯護

2019-09-17 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕泰國警方要求全國大學提供少數民族穆斯林學生的個資，此舉被批評違法且具歧視性，泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）週二（17日）則為警方行動辯護。

《路透》報導，泰國國家人權委員會前委員安卡娜（Angkhana Neelapaijit）在網路上分享了一封警方來函，要求一所大學提供有關穆斯林學生團體成員的資訊，包括來自哪裡、教派隸屬和其他細節等。她表示，「這是干涉個人權利和基於宗教的歧視」，泰國憲法保障宗教自由和隱私權。

泰國約9成民眾是佛教徒，但與馬來西亞接壤的南部3省穆斯林占多數。今年8月，曼谷發生一連串爆炸事件，當局將此歸咎於穆斯林嫌犯。

帕拉育表示，這是必要的行動，「警方已經表示，這是為了建立一個有關情報的數據庫」，「沒有違反任何權利。如果我們沒有數據，我們無法管理任何事情」。

穆斯林學生則指出警方的要求具歧視性，泰國穆斯林學生聯合會主席阿什拉夫（Ashraf Awae）說，「我們希望警方重新考慮這一點，大學應該是學生可以自由表達意見、權利獲得保護的地方」。

警方發聲明表示，作為對現有情報資料庫進行例行更新的一部分，他們已經向泰國教育機構發送了類似的信函。

泰國蘭甘亨大學（Ramkhamhaeng University）校長Wuthisak Lapcharoensap表示，警方應該重新考慮他們的要求，「我還沒收到這封信，但如果它來了，我無法遵照」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法