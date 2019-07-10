泰總理下令結束軍事統治 留一手…保留軍警搜捕權

2019-07-10 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）在新一屆文職民選政府宣誓就職前，於週二（9日）下令結束軍事統治，但保留了讓安全部隊可在不受質疑的情況下進行搜查和逮捕的權力。

《路透》報導，帕拉育自2014年發動軍事政變上台掌權後，軍政府以根據所謂的臨時憲法第44條發出500個命令，該法條被批評是「獨裁者法條」，讓帕拉育的指令能迴避泰國法律。

今年3月24日，泰國睽違5年舉行大選，這場為軍方「量身打造」的選舉順利讓帕拉育就任新總理，新一屆民選政府則將在本月中就職。

帕拉育週二發出其所謂軍政府最後一次命令，結束了對媒體的限制，並將民事案件從軍事法庭轉到民事法庭。他表示，「我不會再使用（臨時憲法）第44條」。他同時強調，該法條沒有問題，是為解決問題才訂定。

但軍政府下達的一些命令將繼續實施，例如：在國家安全的名義下，軍隊和警察擁有搜查、傳喚和拘留7天的權力。泰國人權法律觀察團體iLaw的成員阿恰農（Yingcheep Atchanont）表示，「軍隊保留了拘留人員的權力」，「這維持了恐懼氛圍」。

泰國副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）說，有些軍政府命令仍繼續實施是因有存在必要，但國會可進行改變。支持帕拉育的聯盟由19個政黨組成，在眾議院佔少數。

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