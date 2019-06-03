進國會爭取平權！泰國選出4名跨性別議員

2019-06-03 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕泰國大選落幕，新一屆眾議院中由27個政黨分佔500席位，其中417名男議員、79名女議員和4名公開跨性別議員。

綜合媒體報導，為泰黨（Pheu Thai）獲136席、公民力量黨（Palang Pracharath）115席、未來前進黨（Future Forward）80席、民主黨（Democrat）52席、泰自豪黨（Bhumjaithai）51席。

泰國《民族報（The Nation）》指出，500席眾議員中，有2名跨性別女性，薩克哈琵斯（Tanwarin Sukkhapisit）、卡莫王瓦（Tunyawaj Kamolwongwat），以及2名跨性別男性，克沙塔西（Nateepat Kulsetthasith）、塔奇（Kawinnart Takee）；4人都屬於未來前進黨。

薩克哈琵斯表示，她在議會的使命是推進停滯的性別平權政策，最終目標則是修法保障婚姻平權。

泰國瑪希敦大學教授桑德道格拉斯（Douglas Sanders）說，台灣同婚合法化、泰國接受跨性別議員，是LGBTQI族群爭取平權的重大進展，但這在亞洲仍有一大段路要走。台灣、泰國、菲律賓、澳門雖制定法律反歧視，但尚未完備；新加坡、馬來西亞、汶萊、緬甸甚至把同性性行為視作犯罪，根據汶萊4月修訂新伊斯蘭法規，同志可處以「石刑」，亂石打死。

泰國性平倡議者唐蓮（Chumaporn Taengkliang）認為，目前議會有84%男性、16%女性，性別差距甚大，但國會出現跨性別議員是第一步，他們將繼續爭取LGBT族群權益，同時領導大家走向更開放、平等的社會，接受多樣性別、承認不同性取向者的權利。

LGBTQIA族群，指女同性戀（Lesbians）、男同性戀（Gays）、雙性戀者（Bisexuals）、跨性別者（Transgender）、酷兒／疑性戀（Queer/Questioning）、雙性人（Intersex）及無性戀者（Asexual）。

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