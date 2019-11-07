為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

灑幣踢鐵板！中國人湧入柬埔寨 當地反華情緒高漲

隨著中國近年地緣政治版圖不斷擴張，大量資金與人員迅速湧入柬埔寨，導致當地反華情緒日益高漲。此為越南排華示威照。（歐新社）

隨著中國近年地緣政治版圖不斷擴張，大量資金與人員迅速湧入柬埔寨，導致當地反華情緒日益高漲。此為越南排華示威照。（歐新社）

2019-11-07 11:30:36

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國近年地緣政治版圖不斷擴張，大量資金與人員迅速湧入柬埔寨，導致當地反華情緒日益高漲，外媒披露，該國政界也對日益擴大的中國影響表達擔憂，擔心「紅色高棉」時期再現。

根據《美國之音》報導，中國近年對柬埔寨實施灑幣外交，投入大量開發資金與人力，因而獲得該國總理洪森（Hun Sen）支持，但在大批中國人進駐柬國後，卻也讓當地人看清中國人的素質，民間抱怨聲浪不斷高漲。

一名柬埔寨年輕工人表示，中國人來了以後，有的人開車開得飛快，有的則是當街喝醉酒大聲喧嘩，讓當地人感到相當不安全；另一名提供包車服務的汽車駕駛則指出，中國人到該國做生意不像歐洲人，「歐洲人來這裡會給其他人帶來生意，但中國人只跟中國人做生意，柬埔寨人做不了他們的生意」。

環境保護組織「自然母親」的研究員廷達塔痛批，中國人不講操守，他強調，來投資的中客根本不關心人權、不關心法律，只顧自己的利益。

曾任柬埔寨財政大臣，現流亡法國的柬埔寨反對派領導人桑蘭西（Sam Rainsy）直言，洪森政府與中國的關係令人擔憂，強調中國正入侵柬埔寨，而當地民眾對中國人的厭惡，已遠超對世仇越南的程度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國投資開發 美媒：柬國西哈努克港已成中國城市
2019-10-12 16:29

中國投資開發 美媒：柬國西哈努克港已成中國城市
中國計劃建立海外海軍基地 美軍官證實在柬埔寨
2019-08-25 17:21

中國計劃建立海外海軍基地 美軍官證實在柬埔寨
鼓勵多元投資 ETP造市競賽活水踴躍

鼓勵多元投資 ETP造市競賽活水踴躍
一路向南》柬華通婚 文化水乳交融：東南亞最不排華的柬埔寨，成為中國資本後花園
2019-08-02 16:03

一路向南》柬華通婚 文化水乳交融：東南亞最不排華的柬埔寨，成為中國資本後花園
柬埔寨罕見宣佈︰今年已向中國採購12.4億元武器
2019-07-29 20:00

柬埔寨罕見宣佈︰今年已向中國採購12.4億元武器
抗衡中國擴張東南亞勢力 澳擬建新軍隊
2019-07-23 22:29

抗衡中國擴張東南亞勢力 澳擬建新軍隊
柬埔寨中資大樓倒塌增至7死21傷 恐加深當地反中情緒
2019-06-22 23:10

柬埔寨中資大樓倒塌增至7死21傷 恐加深當地反中情緒
從柬埔寨出口中國貨 多家企業偷天換日被美國開罰！
2019-06-20 08:40

從柬埔寨出口中國貨 多家企業偷天換日被美國開罰！

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播