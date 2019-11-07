灑幣踢鐵板！中國人湧入柬埔寨 當地反華情緒高漲

隨著中國近年地緣政治版圖不斷擴張，大量資金與人員迅速湧入柬埔寨，導致當地反華情緒日益高漲。此為越南排華示威照。（歐新社）

2019-11-07 11:30:36

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國近年地緣政治版圖不斷擴張，大量資金與人員迅速湧入柬埔寨，導致當地反華情緒日益高漲，外媒披露，該國政界也對日益擴大的中國影響表達擔憂，擔心「紅色高棉」時期再現。

根據《美國之音》報導，中國近年對柬埔寨實施灑幣外交，投入大量開發資金與人力，因而獲得該國總理洪森（Hun Sen）支持，但在大批中國人進駐柬國後，卻也讓當地人看清中國人的素質，民間抱怨聲浪不斷高漲。

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一名柬埔寨年輕工人表示，中國人來了以後，有的人開車開得飛快，有的則是當街喝醉酒大聲喧嘩，讓當地人感到相當不安全；另一名提供包車服務的汽車駕駛則指出，中國人到該國做生意不像歐洲人，「歐洲人來這裡會給其他人帶來生意，但中國人只跟中國人做生意，柬埔寨人做不了他們的生意」。

環境保護組織「自然母親」的研究員廷達塔痛批，中國人不講操守，他強調，來投資的中客根本不關心人權、不關心法律，只顧自己的利益。

曾任柬埔寨財政大臣，現流亡法國的柬埔寨反對派領導人桑蘭西（Sam Rainsy）直言，洪森政府與中國的關係令人擔憂，強調中國正入侵柬埔寨，而當地民眾對中國人的厭惡，已遠超對世仇越南的程度。

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