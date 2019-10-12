中國投資開發 美媒：柬國西哈努克港已成中國城市

2019-10-12 16:29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國之音（VOA）12日報導，隨著柬埔寨與中國的關係日益熱絡，大量中國人乘著「一帶一路」的東風，到柬國發大財，位於西南岸的西哈努克港市（Sihanoukville），更是中國如何影響柬國的代表城市，但衍生的環境破壞、垃圾和房價問題、社會貧富差距擴大等問題，卻帶來新的摩擦和衝突。

西哈努克港市（簡稱西港）為柬國唯一的深水港，曾以原始沙灘、廉價美食和令人放鬆的環境，深受遊客喜愛，但在中柬兩國的經濟特區（SEZ）開發計畫下，西港儼然成為一個龐大的建築工地，街上四處都是中國商店、高樓和賭場，以及前去賭博的中國人，宛如中國城市。

西哈努克省警察局長春吶倫（Chuon Narin）指出，西港市有9成的生意由中國人經營，200家飯店中有150家為中資，中國人也經營逾400家中餐廳、逾40家卡拉OK舞廳和逾40家按摩院。西港市長艾索倫（Y Sokleng）指出，該市約有8萬名中國人，與本地人不相上下，中國人的實際數目甚至可能是本地人的2至3倍。

但在大規模投資開發、創造就業之餘，環境也跟著惡化。非政府組織「自然母親」研究員廷達塔（Thin Tatha）指出三大問題，包括排水、垃圾，以及道路因大量工程而被摧毀等。西港在8月遭逢罕見的嚴重水患，外界認為，可蓄水的天然草地、水道和湖泊被填充，用於中資開發和建房，正是主因。

大量中國人前往工作和生活，也導致生活垃圾劇增，許多垃圾被堆在馬路上或沖到海裡。在西港做生意的福建老闆章先生坦言，西港原是一個幾萬人的城市，突然增加數十萬人，排水、供電、供水等基礎設施，當然不敷使用。

此外，食品、房地產等價格也在飆漲，大大衝擊本地家庭。保護兒童的非政府組織「達邦樹蔭」（M'Lop Tapang）創辦人恩諾（Maggie Eno）指出，許多柬國人已失去租屋，因為屋主以1000倍的租金改租中國人或直接轉賣。恩諾更指出，中國人的開發集中在樓房和賭場，沒有放在人身上。再者，有地有房可賣的柬國人僅在少數，且大多為有權勢的官員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法