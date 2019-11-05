美批中國南海恐嚇行為 邀東協10國赴美召開特別峰會

在美國與東協的峰會上，白宮國家安全顧問歐布萊恩（左二）痛批中國在南海的行為，並代表川普邀請東協各國赴美舉行特別峰會。（法新社）

2019-11-05 11:53:24

〔即時新聞／綜合報導〕第35屆東協峰會與相關峰會11月2日至4日在泰國曼谷舉行，除了貿易外，南海主權紛爭也是一大重點，在美國與東協的峰會上，白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）指責中國阻礙東協開發南海天然資源，其海上活動是「違反國際法」，並代表總統川普邀請東協各國領導人赴美舉行特別峰會。

綜合外媒報導，對於南海問題，歐布萊恩表示，中國為了阻止東協各國在南海海域開發價值2.5兆美元（約新台幣6兆元）的石油與天然氣資源，進行了恐嚇行為，這違反了國際法。歐布萊恩也代表川普公開邀請東協10國的領導人來美國舉行特別峰會，時間可以選在明年1月至3月。

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然而，東協方面因不滿美方派出的代表層級太低，因此這場峰會除主辦國泰國、越南、寮國是領導人參加外，其餘各國是由外長出席。而對於美方說法，中國外交部副部長樂玉成在場外受訪時則表示，干涉亞洲國家之間的合作，已經變成有些國家的例行公事，這樣的做法沒有建設性，也不負責任。

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