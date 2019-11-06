每天生活費9元 貴州吳花燕事件拷問中國扶貧

近日中國貴州大學生吳花燕（圖中）因貧致病事件引起中國網友討論。（圖取自貴州都市報微博）

2019-11-06 23:43:24

〔中央社〕中國貴州大學生吳花燕近日因貧致病的事件引起廣泛討論。外媒報導，吳花燕5年來每天生活費只有人民幣2元（約合新台幣9元），她的困境引起同情，也引發中國貧困人口和扶貧制度的討論。

美國自由亞洲電台5日報導，吳花燕面對媒體採訪時表示，「醫院就說我是營養不良」。

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報導表示，父母早逝的吳花燕一邊讀書、一邊供養罹患精神病的弟弟，伯父每月給姐弟倆的300元就是全部的生活費。

這筆錢大部分都花在為弟弟治病上面，而長年缺少食物導致吳花燕嚴重營養不良，24歲時身高只有135公分，體重僅20多公斤。醫生還發現，她的心臟和腎臟都有問題。

據報導，吳花燕的遭遇引起廣泛同情，同時也招致許多中國民眾對政府的不滿。

有網友批評中共在建政70週年活動上花費巨大，卻沒有幫助吳花燕這樣的窮人，「又不是深山老林裡，為什麼一個女大學生變成了這個樣子才會引起重視？說明我們的學校，我們的社會都存在著嚴重的問題」。

另據英國廣播公司（BBC）報導，吳花燕的故事經媒體披露後，各界紛紛捐款，總額據報約達80萬元。

貴州是中國最窮的省份之一。長期關注中國大陸貧困問題的民營企業家胡力任，曾多次考察該省。

他對自由亞洲電台表示，地方政府在對待扶貧款的使用上存在問題，「所有的扶貧資金進入這些所謂的貧困地區，是不會全額到底層貧困人口手中的，都是被當地政府剋扣了。比方說，有5個億進去以後，就以當地做建設的名義把這些錢拿出來了，比方說修路等等」。

胡力任還指出，中國政府目前制定的扶貧標準也有問題。他認為，所謂的脫貧，不僅是吃飽飯而已，也應包括完善的醫療和教育等各方面機制，「打個比方，你沒有受到良好教育，你只是吃飽了，你能說你脫貧了嗎？」

據世界銀行（WB）最新數據，截至2017年，依官方貧困線的標準，中國還有3.1%的人口處於貧困線以下，人數逾3000萬，這些人口的年均收入在2300元以下。

另一方面，中國社會的貧富差距日益拉大。報導引述國際貨幣基金（IMF）去年的報告說，中國已從1990年適度不平等的國家，進入了最不平等的國家行列。（編輯：周慧盈/楊昇儒）

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