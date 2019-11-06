26條誘台》黃智賢讚幹得好：台灣2300萬人靠中國在養

黃智賢認為，台灣2300萬人都是靠中國在養，26條措施會贏得台灣民心。（中央社）

2019-11-06 23:12:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國4日宣布「26條措施」，對台商在中國發展祭出優惠，藍營名嘴黃智賢稱讚中國的政策「幹得好」，還稱台灣人都是靠中國在養，她呼籲中方「真心」當台灣人是同胞對待，如此一來「生命會自己找到出口，真心，會換得民心」。

黃智賢今（6）日在臉書指出，中國的巨型市場依然正在上升崛起，台灣2300萬人明顯是靠中國養著，台灣的未來在中國，無論統獨立場，去過中國的台灣人都會知道中國的強大與機會，中國一步步讓台灣人在「內地」逐步平等化，黃稱，這是台灣人渴望已久的機會。

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黃智賢說，中國的真心會換來民心，中方不應該繼續介意台灣官方的對策，「直接把台灣人，真心當成同胞對待，這樣，就對了」，她認為，台灣民眾會因為中國的收買而轉變立場，「生命會自己找到出口，真心，會換得民心」。

黃智賢臉書全文

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