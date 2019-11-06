為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

26條誘台》黃智賢讚幹得好：台灣2300萬人靠中國在養

黃智賢認為，台灣2300萬人都是靠中國在養，26條措施會贏得台灣民心。（中央社）

黃智賢認為，台灣2300萬人都是靠中國在養，26條措施會贏得台灣民心。（中央社）

2019-11-06 23:12:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國4日宣布「26條措施」，對台商在中國發展祭出優惠，藍營名嘴黃智賢稱讚中國的政策「幹得好」，還稱台灣人都是靠中國在養，她呼籲中方「真心」當台灣人是同胞對待，如此一來「生命會自己找到出口，真心，會換得民心」。

黃智賢今（6）日在臉書指出，中國的巨型市場依然正在上升崛起，台灣2300萬人明顯是靠中國養著，台灣的未來在中國，無論統獨立場，去過中國的台灣人都會知道中國的強大與機會，中國一步步讓台灣人在「內地」逐步平等化，黃稱，這是台灣人渴望已久的機會。

黃智賢說，中國的真心會換來民心，中方不應該繼續介意台灣官方的對策，「直接把台灣人，真心當成同胞對待，這樣，就對了」，她認為，台灣民眾會因為中國的收買而轉變立場，「生命會自己找到出口，真心，會換得民心」。

黃智賢臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
誘台26條》中國對台如韓國瑜 李戡：信了就等著後悔
2019-11-06 21:28

誘台26條》中國對台如韓國瑜 李戡：信了就等著後悔
誘台26條》林濁水批故技重施 搬台商數據打臉
2019-11-06 21:21

誘台26條》林濁水批故技重施 搬台商數據打臉
「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態

「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態
台灣要懂香港、西藏與新疆？顏擇雅：全球會了解一件事
2019-11-06 18:35

台灣要懂香港、西藏與新疆？顏擇雅：全球會了解一件事
看好韓國瑜選不贏！香港知名媒體人宣布移民來台
2019-11-05 01:01

看好韓國瑜選不贏！香港知名媒體人宣布移民來台
預言第三次世界大戰！土耳其退將：美俄聯手打擊中國
2019-11-02 00:37

預言第三次世界大戰！土耳其退將：美俄聯手打擊中國

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播