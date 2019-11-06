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不只活捉姊姊 土耳其總統：IS巴格達迪妻子也抓到了

土耳其表示，該國抓到「伊斯蘭國」（IS）已故首腦巴格達迪（見圖）的妻子。（美聯社）

土耳其表示，該國抓到「伊斯蘭國」（IS）已故首腦巴格達迪（見圖）的妻子。（美聯社）

2019-11-06 22:51:36

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）今（6）日表示，該國抓到了極端組織「伊斯蘭國」（IS）已故首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的妻子。

綜合外媒報導，艾多根週三在首都安卡拉宣布這一消息，但沒有透露其他細節，包括拘捕這名婦女的時間或方式，甚至她的姓名。巴格達迪有4名妻子，美國總統川普上月表示，美軍突襲敘利亞大院展開圍捕時，有2名巴格達迪的妻子身亡。

艾多根在安卡拉大學演講時說，美國宣稱巴格達迪在地道引爆炸彈身亡，並大肆宣傳此事，「我們抓到了他的妻子，但我們沒有向他們（美國）一樣小題大作。我今天是第一次宣布這件事。」

土耳其軍方前幾天剛宣布，在敘利亞西北部逮到巴格達迪的姊姊阿瓦德（Rasmiya Awad），當時她身旁還有5名孩童，丈夫及媳婦同樣被拘捕。

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