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就是牠逼死IS首腦！ 比利時瑪利諾犬身價暴漲

美國國防部日前公布追擊巴格達迪有功的軍犬照片。據了解，牠屬於比利時瑪利諾犬，名為「Conan」。（法新社）

美國國防部日前公布追擊巴格達迪有功的軍犬照片。據了解，牠屬於比利時瑪利諾犬，名為「Conan」。（法新社）

2019-11-02 12:34:09

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）日前遭美軍突襲，並在軍犬追捕下自爆身亡。立功軍犬犬種為比利時瑪利諾犬（Belgian Malinois），牠們的身價現已水漲船高，飼育員透露，甚至有民眾願意以8萬5千美元（約新台幣258萬元）的高價購買。

綜合外媒報導，向美軍提供犬隻的「Ruidoso Malinois」繁殖場，是美國國內最大的瑪利諾犬專業繁殖場。該繁殖場老闆Irene Howcroft表示，美國總統川普在推特上公開表揚立功的軍犬後，詢問比利時瑪利諾犬的民眾就激增。

Irene Howcroft指出，每隻成年瑪利諾犬通常會以1萬6千美元（約新台幣48萬元）至2萬5千元（約新台幣76萬元）的價格賣出，但她透露，近來甚至有民眾願意以美金8萬5千元的高價買下一隻瑪利諾犬，且購買者都偏好大型犬隻。

然而，Irene Howcroft認為瑪利諾犬並不是大部分民眾需要的犬種，她說「這不是那種可以養在後院，每天遛狗就好的犬種」，牠們需要大量的訓練和運動，但前來詢問的飼主大多不甚了解。這也讓她擔心，這波流行可能造成部分瑪利諾犬沒辦法獲得健康且健全的對待。

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