馬來西亞驚傳2架軍用直升機相撞墜毀 機上10人全數死亡

2024/04/23 12:05

曾德峰/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕馬來西亞皇家海軍,今天(23日)上午9時45分許在霹靂州紅土坎基地進行演練,孰料2架軍用直升機相撞墜毀,機上10名人員全數喪命。

據大馬媒體《Free Malaysia Today》報導,失事直升機型號分別為海上作戰直升機(HOM)M503-3和非洲狐(Fennec)M502-6,前者載有7人,後者則有3人乘坐。

請繼續往下閱讀...

據了解,馬來西亞皇家海軍為了5月3日至5日舉行的艦隊開放日進行排練,從影片中可以看到有多架直升機掠過天空,但其中一架撞到另一架的尾部後雙雙墜落地面,目前已確認2架直升機上的10人當場死亡。

❗???????????? - At least 10 people killed after two military helicopters collided midair in Lumut, Malaysia. pic.twitter.com/3vt2Fhi435