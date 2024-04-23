馬來西亞驚傳2架軍用直升機相撞墜毀 機上10人全數死亡

馬來西亞皇家海軍演練，驚傳2架軍用直升機相撞墜毀。圖為撞擊的一瞬間。（圖擷自@theinformant_x「X」帳號）

2024/04/23 12:05

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞皇家海軍，今天（23日）上午9時45分許在霹靂州紅土坎基地進行演練，孰料2架軍用直升機相撞墜毀，機上10名人員全數喪命。

據大馬媒體《Free Malaysia Today》報導，失事直升機型號分別為海上作戰直升機（HOM）M503-3和非洲狐（Fennec）M502-6，前者載有7人，後者則有3人乘坐。

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據了解，馬來西亞皇家海軍為了5月3日至5日舉行的艦隊開放日進行排練，從影片中可以看到有多架直升機掠過天空，但其中一架撞到另一架的尾部後雙雙墜落地面，目前已確認2架直升機上的10人當場死亡。

相關影片請見：

❗???????????? - At least 10 people killed after two military helicopters collided midair in Lumut, Malaysia. pic.twitter.com/3vt2Fhi435 — ????????The Informant （@theinformant_x） April 23, 2024

2架直升機墜毀造成10人死亡。（圖擷自@intelFromBrian「X」帳號）

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