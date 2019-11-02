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IS首腦自爆亡 熱血攝影記者收留遺留在轟炸廢墟的「牠」

突襲行動結束後的第二天早上，一名叫作「奧爾」（Fare Alhor）的攝影記者前往巴格達迪大院的廢墟拍攝時，突然聽見了嚎哭的聲音，隨後發現一隻灰頭土臉的小狗，靠在牠母親的遺體旁悲鳴，他說：「當我轉身的時候，我看見一隻小狗站在牠媽媽旁邊，哭得很淒慘」。（圖擷取自CNN網站）

突襲行動結束後的第二天早上，一名叫作「奧爾」（Fare Alhor）的攝影記者前往巴格達迪大院的廢墟拍攝時，突然聽見了嚎哭的聲音，隨後發現一隻灰頭土臉的小狗，靠在牠母親的遺體旁悲鳴，他說：「當我轉身的時候，我看見一隻小狗站在牠媽媽旁邊，哭得很淒慘」。（圖擷取自CNN網站）

2019-11-02 18:08:01

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）日前遭美軍突襲，並在軍犬「柯南」（Conan）追捕下自爆身亡；隨著總統川普28日在推特上貼出柯南的照片，盛讚牠立下的大功，這隻比利時瑪利諾犬（Belgian Malinois）也意外爆紅。但這起事件中，也有另外一隻狗狗引起大家住議不過你知道嗎？還有一隻鮮為人知的狗狗，被孤單的遺留在巴格達迪自爆後的廢墟中。

據《CNN》報導，這場突襲行動結束後的第二天早上，一名叫作「奧爾」（Fare Alhor）的攝影記者前往巴格達迪大院的廢墟拍攝時，突然聽見了嚎哭的聲音，隨後發現一隻灰頭土臉的小狗，靠在牠母親的遺體旁悲鳴，他說：「當我轉身的時候，我看見一隻小狗站在牠媽媽旁邊，哭得很淒慘」。

對此，奧爾馬上放下攝影工作，陪著小狗玩，試圖讓牠振作起來。他表示，自己一直都很熱愛動物，看見小狗的當下，他馬上就知道自己必須為此做些什麼，他絕對無法當作什麼事也沒發生，就把小狗留在原處離開，「在爆炸發生以後，牠在這世界上就沒有任何一個親人了」。

由於當時奧爾沒有辦法立刻帶走小狗，必須先回家一趟，所以他詢問附近的人，能否幫忙看顧一下小狗，並告訴答應幫忙的人「我會回來的」。後來，奧爾冒著寒風冷雨，帶著行李回去接小狗，把牠放進籠子裡。然而回去的旅途一點也不輕鬆，他得冒著大雨，騎著摩托車，駛過大約20英里的危險區域，「儘管這麼做很危險，但是生命值得被拯救」。

後來奧爾將小狗取名為「波比」（Bobe），並正式收養了牠。奧爾表示，儘管目前經濟上很吃緊，但是他會努力照顧好波比，「我需要一些支持，以便為波比準備用品」、「牠將開始美好的生活，我們會一起努力活下去」。

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