失散12年後千里團圓 美飼主淚灑收容所

2019-10-14 21:56

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國佛羅里達州寵物飼主史傳（Katheryn Strang）飼養的獵狐犬「女公爵」（Dutchess）2007年2月在奧蘭多走失。史傳為了尋回愛犬，到處張貼「尋狗啟事」海報，頭幾個月甚至天天都到當地的流浪狗收容所查看。她每年支付15美元（約460台幣）年費維持晶片有效，日前終於在離奧蘭多1600多公里遠的匹茲堡，與失散12年的「女公爵」千里團圓。

匹茲堡「人道動物援救」（Humane Animal Rescue）收容所透過「臉書」，直播史傳與愛犬重逢的感人時刻，影片中可以看到史傳開心擁吻女公爵，輕聲呢喃「嗨，女公爵，寶貝，我好想妳」，不停的撫摸愛犬的雙頰，疼惜的說道「妳的臉都是白的」。史傳表示，她開車到匹茲堡的途中，一直感到難以置信，「還沒把牠擁入懷裡前，一切都是那麼令人撕心裂肺」。

人道動物援救收容所顧問費雪（Torin Fisher）指出，一名男子發現女公爵瑟瑟發抖地躲在他的小屋中，遂把牠帶到當地的收容所救治；現年14歲的女公爵被送到收容所時，饑餓的發著抖且「非常需要修指甲」，收容所很快發現狗狗身上植入的晶片，並致電給飼主，「我們在通電話時，同樣感到興奮、訝異和驚喜」。

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