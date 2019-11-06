荷蘭設「跨性別3色斑馬線」 網毀譽參半

荷蘭阿爾梅勒市開通「跨性別斑馬線」，期盼所有人都能在生活中成為自己想成為的人。（圖擷取自gemeentealmere＠FB）

2019-11-06 21:18:59

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭弗萊福蘭省的阿爾梅勒，2日成為全歐洲第一個擁有「跨性別斑馬線」的城市，地上塗有代表跨性別者的「粉藍白」三色。社會民主黨政治家蘇特科表示（Soetekouw），在這兒，「每個人都能自由地成為自己想成為的人，而斑馬線強化了這點。」

綜合外媒報導，粉色代表女性傳統顏色，粉藍代表男性傳統顏色，而白色則代表陰陽人、跨性別，或是認為自己非屬於二元性別的人。至於，在跨性別斑馬線的旁邊，也設有代表同性戀族群的「彩虹斑馬線」。

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阿爾梅勒市議會表示，2日開通斑馬線的行動，與同天舉辦的彩虹遊行一起，「我們希望再次強調，我們城市的彩虹社群成員能夠在生活的各個方面成為自己。」

這項改變在網路上讚譽有加，不過有的網友質疑：「這是個玩笑，我覺得他們希望和其他所有人一樣被同樣對待」、「在這個情況下，我要為異性戀者開一個新的斑馬線」；但也有人保持正面態度，指出「如果你看過一些評論，就能知道為什麼我們需要阿爾梅勒的斑馬線」、「我認為這是一個很酷的想法」。

報導指出，類似想法已在世界其他城市使用，包括美國的華盛頓、紐約和芝加哥，以及加拿大的卡爾加里。

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