Apple推中性表情符號 遭批對跨性別族群「強加框架」

2019-10-30 12:34:18

〔即時新聞/綜合報導〕蘋果Apple公司近日隨著iOS 13.2系統更新,新推出328種新的表情符號,新增非傳統性別二分法的「中性表情符號」,更包括美人魚、妖精與吸血鬼等奇幻生物,但卻遭到外界質疑「加強固定框架」於跨性別族群。

據《衛報》報導,網路上許多同性戀與跨性別社群都為此慶祝,擴展了表情符號庫的多樣性與包容性,但有網友持相反意見,認為此舉反而加強了人們對於跨性別族群的「固定框架」,質疑官方又要如何定義這些族群「應有的樣子」。

不只Apple公司,性別包容性已成為公司品牌的新策略,約會應用程式「Tinder」最近開始允許用戶顯示其性向和性別認同;快時尚巨頭「H&M」也推出一系列性別中立的時裝;「芭比娃娃」製造商在上個月也推出不分性別的洋娃娃。

I feel very critical of this bc i feel like it reinforces the idea that nonbinary/gnc people should have a particular look ? Like how do u determine that these emojis are how gender-neutrality should be represented or that these emojis even represent most gnc people https://t.co/S0zyDMXliU