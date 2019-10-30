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Apple推中性表情符號 遭批對跨性別族群「強加框架」

蘋果Apple公司近日推出許多性別中立的表情符號。（圖擷自Emojipedia推特）

蘋果Apple公司近日推出許多性別中立的表情符號。（圖擷自Emojipedia推特）

2019-10-30 12:34:18

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果Apple公司近日隨著iOS 13.2系統更新，新推出328種新的表情符號，新增非傳統性別二分法的「中性表情符號」，更包括美人魚、妖精與吸血鬼等奇幻生物，但卻遭到外界質疑「加強固定框架」於跨性別族群。

《衛報》報導，網路上許多同性戀與跨性別社群都為此慶祝，擴展了表情符號庫的多樣性與包容性，但有網友持相反意見，認為此舉反而加強了人們對於跨性別族群的「固定框架」，質疑官方又要如何定義這些族群「應有的樣子」。

不只Apple公司，性別包容性已成為公司品牌的新策略，約會應用程式「Tinder」最近開始允許用戶顯示其性向和性別認同；快時尚巨頭「H&M」也推出一系列性別中立的時裝；「芭比娃娃」製造商在上個月也推出不分性別的洋娃娃。

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