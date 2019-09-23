從3歲就想當女生！ 英國最年輕跨性別者「合法」變女孩

2019-09-23 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國一位母親珍妮（Jeneen Schofield）的兒子從3歲開始，每年都許願能成為一個「女孩」，原本她沒有將兒子「無理」的要求當作一回事，但兒子不斷的問她「還要多久能變成女生？」！兒子5歲那年，她開始讓兒子穿著公主裙，甚至帶穿著裙裝的他到迪士尼樂園當「公主」，兒子快樂的樣子讓她下定決心，在去（2018）年兒子7歲時，讓他正式更名為露娜（Luna），成為「合法」的女孩。

綜合外媒報導，珍妮從露娜3歲時就發現，兒子每年耶誕節都許願變成「女生」，她一開始「以為」孩子只是在經歷性別認同的階段，但隨著孩子頻頻提出要求，她也開始考慮讓他「變女生」的可能，因為她清楚兒子不僅對球類絲毫不感興趣，還喜歡玩娃娃；而其他家庭成員則不以為然，認為孩子太小，根本沒有辦法確定性向。

露娜5歲那年，母親珍妮早已讓露娜在家中或出門時都穿公主裙，甚至帶穿著裙裝的她到迪士尼樂園當1天的「公主」；而經由性別認同發展機構發放的證明，她被允許「跨性別社會過渡」，能留長髮、穿裙裝前往學校，而這時的珍妮因為不懂什麼是「跨性別」，一度非常害怕露娜會就此被討厭或遭到排擠。

據統計，2018年英國有性別焦慮的兒童人數比往年增加1倍，不但有2,590名兒童被轉送至性別認同發展機構，近4年間的人數還不斷增加；社會心理學家戴維·坎特（David Canter）博士建議，在青春期前，不應賦予兒童跨性別標籤，其專家也建議要經過詳細醫學評估後再考慮「跨性別」，但珍妮不希望孩子再違背自己的「意願」生活，於是在2018年讓孩子如願成為跨性別的「女性」。

露娜依法正式更名後，不但獲得新的身分證，從此也能穿裙裝入學，她也成為英國最年輕的跨性別者，慶幸的是，她的同學們正在「適應」她的選擇，而沒有對她做出惡意的攻擊；雖然珍妮至今持續收到「惡意」評論，抨擊她讓年僅7歲的孩子變性，對此，她表示「比起有個不快樂的兒子，我更想要有個幸福、自信的女兒。」！

8歲的露娜目前持續前往性別診所回診，探索自己的性別議題；當她進入青春期後，她將可以自由選擇是否要藉由醫學方式，利用激素或藥物等方式，來改變自己的身體。

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