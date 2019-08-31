只為勝利流淚！跨性別超模自曝艱辛人生鼓勵大家

2019-08-31 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕香奈兒（Chanel）美妝以往多由巨星或是超模擔任品牌代言人，今年首度邀請跨性別模特兒泰迪·奎利文（Teddy Quinlivan）拍攝品牌形象廣告。奎利文日前也在Instagram發文，侃侃而談自己不平凡的人生歷程。

根據該則貼文，奎利文表示，我的整個人生都在不停奮鬥，在學時不斷被霸凌，甚至同儕威脅要傷害我的性命，我爸打我、罵我「死玻璃」（Faggot）。當我為自己在職場上被性侵時，只引來了業界的排斥。她表示，今日站上香奈兒的舞台的成就，也讓她所經歷的一切悲慘遭遇值得了。

她更說道，在還未公開她的身分秘密之前，她已為香奈兒走過2次伸展台。她表示自己早已做好心理準備，在出櫃之後，可能會失去與許多品牌合作的機會。她說，然而，我現在卻在拍攝香奈兒品牌形象廣告。

她也向世人說道，這個世界會把你踢得屁滾尿流、會當面唾棄你，說你是廢物。但你必須堅強站出來、不斷堅持前進，並且持續奮鬥，因為如果你一旦放棄了，你就體會不到什麼是「勝利的眼淚」。

在 Instagram 查看這則貼文 Theodora Quinlivan（@teddy_quinlivan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 26 日 上午 9:20 張貼

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