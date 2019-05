跨性別不是病！ WHO將跨性別從疾病分類表中除名

2019-05-30 15:21

〔即時新聞/綜合報導〕世界衛生組織(WHO)2019年5月25日通過表決,正式將「跨性別」自國際疾病分類表中除名。

綜合媒體報導,日前在瑞士日內瓦舉行的世界衛生大會上,正式將「跨性別」自國際疾病分類表中除名。原先世衛出版的《國際疾病分類第十版》(ICD-10),將「跨性別」人士列為「性別認同障礙」(gender identity disorder),屬於精神疾病症狀。

而去年6月發布的第11版中,則將屬精神疾病的「性別認同障礙」,改歸類在「性健康條件」(sexual health conditions)分類中的「性別不一致」(gender incongruence)項目。今年則通過更新版ICD-11,正式將「跨性別」除病化。

人權觀察組織(HRW)指出,部分國家採用舊版ICD,而在國內進行歧視政策,要求跨性別人士獲得法律認可前,必須接受診斷和醫療程序,而跨性別者在身分證件上正式更換名字和性別,通常會被政府要求進行「性別障礙」診療。

ICD-11團隊的工作成員瑞吉(Jack Drescher)博士寫道:「有大量證據顯示,將跨性別人士和精神障礙連結在一起,汙名化將侵犯他們的人權和影響他們的法律地位」。

支持LGBT的組織對世界衛生組織的決定表示,希望人們,特別是當他們稱自己為跨性別者,能夠在不感到精神疾病的汙名情況下獲得醫療援助。

LGBT事務主任瑞(Graeme Reid)直言,WHO這項決定「有讓全球跨性別人士獲得解放的作用」,並稱「(各國)政府應調整國家疾病系統,正式修改這個過時症狀。」該修改後的版本將於2022年1月1日正式生效。

Good news! Major update to World Health Organization guidelines.@WHO removes “Gender Identity Disorder” diagnosis – time for governments worldwide to update laws and procedures to respect transgender people’s rights: https://t.co/QvAD9IHdtm pic.twitter.com/NF8YHb9pBa