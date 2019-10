跨性別單車選手奪冠惹議！川普兒嗆：為女性選手感到悲傷

2019-10-22 16:55

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大跨性別單車選手瑞秋·麥金農(Rachel McKinnon)參加UCI自由車場地賽世界錦標賽女子組奪冠,更刷新了世界紀錄,但引來許多競爭對手質疑,連川普的兒子小唐納.川普(Donald Trump Jr.)都在推特發文酸她。

據《紐約郵報》報導,前自行車女子冠軍維多利亞·胡德(Victoria Hood)表示,有科學證據顯示,男性身體經過青春期後,能永遠保有許多優勢,這是不公平的。

去年敗給麥金農的銅牌女將珍妮佛·阿薩里(Jennifer Wagner-Assali)也直言「那是一場不公平的比賽,我們辛苦爭取來的女子運動算什麼,這樣下去,到時就會只有男子賽和男女混合賽了」。

小唐納.川普也在推特上大酸麥金農,直言「為那些努力半輩子的女性選手感到悲傷」。

對於競爭對手的評論,麥金農反駁「男人比女人強只是刻板印象」,自己從沒贏過奧運和頂級賽事,若將她禁賽就是否定她的存在和人權。

自2004年起,跨性別運動員被允許參加奧運,但前提是他們必須接受性別確認的手術並接受激素治療2年,控制睪酮素2年達標即可參賽。

You can never be woke enough! Sorry to all female athletes who spent their lives mastering their games.



Transgender Cyclist Who Set Women's World Record Wouldn't Have Qualified For Men's Championship https://t.co/r6YMS5IYkG