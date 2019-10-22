跨性別單車選手奪冠惹議！川普兒嗆：為女性選手感到悲傷

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大跨性別單車選手瑞秋·麥金農（Rachel McKinnon）參加UCI自由車場地賽世界錦標賽女子組奪冠，更刷新了世界紀錄，但引來許多競爭對手質疑，連川普的兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）都在推特發文酸她。
據《紐約郵報》報導，前自行車女子冠軍維多利亞·胡德（Victoria Hood）表示，有科學證據顯示，男性身體經過青春期後，能永遠保有許多優勢，這是不公平的。
去年敗給麥金農的銅牌女將珍妮佛·阿薩里（Jennifer Wagner-Assali）也直言「那是一場不公平的比賽，我們辛苦爭取來的女子運動算什麼，這樣下去，到時就會只有男子賽和男女混合賽了」。
小唐納．川普也在推特上大酸麥金農，直言「為那些努力半輩子的女性選手感到悲傷」。
對於競爭對手的評論，麥金農反駁「男人比女人強只是刻板印象」，自己從沒贏過奧運和頂級賽事，若將她禁賽就是否定她的存在和人權。
自2004年起，跨性別運動員被允許參加奧運，但前提是他們必須接受性別確認的手術並接受激素治療2年，控制睪酮素2年達標即可參賽。
You can never be woke enough! Sorry to all female athletes who spent their lives mastering their games.— Donald Trump Jr. （@DonaldJTrumpJr） 2019年10月21日
Transgender Cyclist Who Set Women's World Record Wouldn't Have Qualified For Men's Championship https://t.co/r6YMS5IYkG