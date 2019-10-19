運動最好在室內？ 研究：空污恐致禿頭

2019-10-19 20:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕禿頭禍首，可能就是一出門，直接面臨的空氣污染！英國《每日郵報》報導，在戶外運動有益健康，但南韓新研究指出，空污可能導致禿頭，改成室內運動可能比較好。如果要在戶外運動，最好選擇空氣污染相對不嚴重的區域，並避免在紅燈久等。

據報導，本月9日在西班牙馬德里召開的歐洲皮膚病與性病學會大會中，南韓學者權赫哲（譯音，Hyuk Chul Kwon）發表最新研究結果指出，實驗顯示空氣中PM10微粒，可在24小時內減少人頭皮細胞中負責頭髮生長和固著的多種重要蛋白，污染濃度越高，特定蛋白減少越多，導致脫髮。

在實驗中，南韓未來科學研究中心（Future Science Research Centre）研究人員以PM10微粒、柴油粒子和人類毛囊真皮乳突細胞（follicle dermal papilla cell）進行實驗。結果顯示，PM10微粒和柴油粒子會減少B連環蛋白（Beta-catenin）。這種蛋白和頭髮生長相關。

另外三種和頭髮生長及維持有關的周期素（cyclin），也隨著PM10微粒和柴油粒子濃度增加，而出現減少現象。

領導研究的權赫哲博士表示，減少走在交通繁忙道路上的時間，尤其是尖峰時段，可減少暴露在被污染的空氣中的時間。另外，如果要在戶外運動，最好選擇空氣污染相對不嚴重的區域，並避免在紅燈久等。

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