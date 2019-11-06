香港人反抗》科大生墜樓命危 目擊者：員警阻擋救護車

香港科技大學男學生周梓樂4日凌晨在將軍澳尚德停車場從3樓墜落至2樓，重傷昏迷。有目擊者質疑救護車被警方阻撓未能順利駛進，延誤救援，令傷者情況更嚴峻。圖為香港警察。（法新社）

2019-11-06 20:45:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港科技大學男學生周梓樂4日凌晨在將軍澳尚德停車場從3樓墜落至2樓，重傷昏迷，目前仍在加護病房中治療。多名目擊者接受《立場新聞》訪問時證實，事發後救護員約半小時才到場。現場目擊者及急救員表示，由於警方封鎖十字路，因而救護車無法順利駛進案發現場，延誤了救援。

根據《立場新聞》 報導，目擊者之一Ricky表示，聽到消防員與救護車對話中指出由於十字路被警方封鎖，救護車因而未能順利駛入，甚至救護員稱「警察唔畀（不給）入」。而後消防員請求救護員下車，徒步推擔架床到場。不久後有救護員推擔架床，然而卻是要前往去救援另一名傷者，現場急救人員立即呼叫，請求救護員先到停車場處理這名傷勢嚴重的男大生，而後救護員隨即前來協助，將男大生抬上擔架床送往醫院。

請繼續往下閱讀...

Ricky描述，由消防員到場至救護員推擔架床抵達之間相差近半小時。由於他在過程中不時拍照、拍片，故可在相片紀錄中得知較為確實的時間。他指消防是在凌晨1時6分到場，救護員的擔架床則在1時29分抵達。

另一名目擊者義務急救員Alan指出，他收到呼救後立即趕往現場，當時已有消防員在場，男大生昏迷指數（GCS）僅「311」，屬嚴重昏迷。Alan判斷男大生傷勢嚴重，無法提供太多協助，只能一直監測情況及提供氧氣。

Alan表示，自己到場後至少等待了15至20分鐘後才有其他救護員出現，期間男大生情況不斷惡化，脈搏由60下跌至41。

期間，另一名義務急救員走到地面，希望為救護員引路，但卻未能成功。該名義務急救員解釋：「下面block（封鎖）了，不讓十字車（救護車）入」。最後眾人見到地面有打算處理另一個案的救護員，便大聲呼救、攔截救護員，請求優先救援傷勢嚴重的男大生。

第三名目擊者是居住在廣明苑廣寧閣的當地居民麥先生。麥先生表示，家中可見墜樓現場。事發當日，自己和女兒在家中用望遠鏡持續觀察現場情況。亦指出，救護員花費最少 25 分鐘後才抵達現場，說法與其他的目擊者一致。

消防處發言人回覆媒體時表示，凌晨1時11分獲報該址有人受傷，1時20分到場，期間2度有塞車，救護員於現場為傷者急救，1時41分將傷者送往伊利沙伯醫院，整個過程並沒有受到警方或其他人阻撓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法