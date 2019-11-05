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香港《禁蒙面》滿月 網發起「全民V怪客日」流水式集會

2019-11-05 22:34:00
香港《禁蒙面法》滿月，今日市民發起「全民V煞日」在尖沙咀進行流水式集會，最終目的地為市政局百週年紀念花園。（路透）

香港《禁蒙面法》滿月，今日市民發起「全民V煞日」在尖沙咀進行流水式集會，最終目的地為市政局百週年紀念花園。（路透）

首次上稿 21:37
更新時間 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港《禁蒙面法》自10月5日生效已滿1個月，今（5）日香港市民發起「全民V煞日」（台灣譯：V怪客），晚間在尖沙咀進行流水式集會，最終目的地為市政局百週年紀念花園。

【21:55】港鐵紅磡站通往香港理工大學的天橋上，有大量防暴警察封路鎮守。理工大學學生會校董李傲然與警理論，要求警方不要對校園照強光，並收回污辱話語，部分員警情緒激動，僅不斷要他「過來」。

港警已發射水炮

港警於尖沙咀太空館附近發射水炮。（路透）

港警於尖沙咀太空館附近發射水炮。（路透）

【21:40】據現場記者說法，目前共有6女1男遭警方逮捕。警察防暴部隊仍於紅磡天橋附近戒備，水炮車也在尖沙咀一帶並未撤離。

【21:13】示威者在伊利沙伯醫院外築起人鏈，約800公尺。

【21:06】港警在尖沙咀太空館附近發射水炮，據悉液體非藍色染劑而是「催淚水」混合液。

香港政府10月4日引據《緊急情況規例條例》（緊急法），繞過立法會制定《禁止蒙面規例》（禁蒙面法），隔日宣布生效，至今已滿1個月。

香港市民在網路上發起「全民V煞日」，號召大眾戴上「V煞」（台灣譯V怪客，出自同名電影）面具，在尖沙咀進行「流水式集會」，最終目的地為市政局百週年紀念花園。

集會約於晚間7時30分開始，許多參與民眾戴上V怪客面具響應，在尖沙咀步行的同時，手掌高舉「五」代表「五大訴求」的目標，至晚間8時30分，號召人透過社群宣布「目標已達」，呼籲與會民眾除去面罩，以安全從現場離開為優先。

據悉，截至晚間9時，港警防暴部隊已全面戒備，至少已出動2部水炮車、超過10部警車，將以武力清場。

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