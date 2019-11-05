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中國網民又崩潰…女港星PO「戴口罩」自拍 傳遭電視台封殺

港星容祖兒因PO出「穿黑衣、戴口罩及遮眼」的自拍照，遭中國網民撻伐。（圖擷取自微博）

港星容祖兒因PO出「穿黑衣、戴口罩及遮眼」的自拍照，遭中國網民撻伐。（圖擷取自微博）

2019-11-05 13:25:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中延燒至今近6個月，港人發起「穿黑衣、蒙面」挺身抗議的行動；然而，港星容祖兒近日在臉書PO出一張自拍照，只見她戴口罩、穿黑衣並以頭髮遮蓋右眼，而遭質疑「港獨」。外傳她原本要在「雙11」晚會活動中表演，但目前已從名單上除名。

綜合媒體報導，近日微博上瘋傳容祖兒疑似「挺港」的自拍照，貼文上寫著「只知要飛」，但目前該文已被刪除。因「手撕港獨旗幟」爆紅的港警在個人微博分享該照片，質疑容祖兒的裝扮「表達什麼意思？」更點名其經紀公司英皇娛樂集團（EEG），直接開嗆「貴公司是否支持暴徒在香港的行為？如果貴公司是反中國，請不要安排貴公司所有藝人上中國市場上賺錢」！

容祖兒疑似挺港的自拍照激怒許多中國網民，並被大量轉發，中國網民紛紛留言開嗆「太失望了！」、「滾出中國，全面抵制」、「嗯，兩面派雙面人，港獨狗」，更有網民挖出過去容祖兒疑似對「祖國存有異心」的言行，紛紛狂喊「抵制容祖兒」。外傳容祖兒原先要出席中國湖南衛視雙11晚會，現已遭除名，目前期經紀公司尚未公開回應。

中國網民紛紛砲轟容祖兒，更發起抵制行動。（圖擷取自微博）

中國網民紛紛砲轟容祖兒，更發起抵制行動。（圖擷取自微博）

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