港警暴力清場 1學生墜樓命危

港警四日下午召開例行記者會，但有六名分別來自明報、香港電台、立場新聞、端傳媒、am730及香港獨立媒體的記者，戴上寫有「查警暴止警謊」標語的頭盔，抗議警方持續粗暴對待前線新聞工作者。（美聯社）

2019-11-05 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港人二日至三日持續上街爭取「反送中」五大訴求，卻再次遭到警方暴力對待，尤其三日「反警暴」示威延燒至翌日凌晨，警方最終以催淚彈清場，導致一名香港科技大學學生墜樓，仍在加護病房與死神拔河。三日晚間發生在太古城中心商場的砍人事件，也造成兩人情況危殆。香港樹仁大學證實，該校一名學生擔任義務急救員，卻在二日遭警方催淚彈擊中背部重傷，將去函警務處要求提供資料，以釐清狀況。

港人三日發起七區「反警暴」示威，在主要商場築人鏈、呼口號、唱示威歌曲，過程中屢遭警方強制驅散。晚間，太古城中心商場更發生蓄意砍人案，一名操「普通話」的男子以水果刀刺傷五名民眾，甚至咬掉民主黨區議員趙家賢的耳廓。據報導，其中兩人情況危殆，包括一名男子被刺傷背和腹，肺部甚至被刺穿。民主黨立法會議員林卓廷四日表示，趙家賢已動手術接回左耳。

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太古城事件催化當晚的示威情緒，大批民眾直至凌晨仍在路上聚集、堵塞交通，鎮暴警察隨即展開清場；其中又以將軍澳烽煙四起，警方連續發射催淚彈驅散約兩百名示威者，隨後更衝入「尚德邨（音同村）」、「廣明苑」等高層公寓住宅區搜查，遭業主代表持「大聲公」怒斥警方立即離開。警方雖一度撤退，臨去前卻又再次朝住宅區發射多枚催淚彈。

警方行動造成廣明苑和尚德邨至少三人受傷，其中香港科大的廿二歲周姓男學生，疑似因為在停車場內躲避催淚彈，失足從三樓墜至二樓，當場陷入昏迷，被送往伊利沙伯醫院搶救。香港媒體指出，周姓學生出現斷骨、頭部瘀血、失禁等情況，到院檢查後發現「右側硬腦膜下血腫」，已於四日一早接受清除腦部血塊手術，下午則清除左腦積血，但情況仍不樂觀。周姓學生親友表示，他當時身穿家居服，應無違法情事。另外兩名傷者則是走避時跌倒斷骨，以及疑似遭海綿彈擊中。

另一方面，樹仁大學一名一年級生二日在銅鑼灣擔任義務急救員，遭警方催淚彈擊中背部、嚴重燒傷。該校副校監胡懷中四日證實此事，也前往醫院慰問，並表明將去信警務處處長，要求提供事件相關資料，該校學生會也發起連署，譴責警方濫用武力。此外，一名《立場新聞》攝影記者三日在合理距離外拍攝警方行動，卻遭警方以阻礙辦公為由強行拘捕；該名記者雖在四日獲釋，但《立場》表明將追究警方濫捕。

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