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法國驚傳火車撞汽車事故 釀2死3傷慘劇

法國東部艾因省（Ain）昨天發生火車與轎車對撞的嚴重事故。（擷取自推特）

法國東部艾因省（Ain）昨天發生火車與轎車對撞的嚴重事故。（擷取自推特）

2019-11-05 11:40:45

〔即時新聞／綜合報導〕法國東部艾因省（Ain）3日發生火車與轎車對撞的嚴重事故，轎車上1男1女當場死亡，火車上則有3人受傷，事件過程現仍由檢警調查當中。

綜合外媒報導，事發於當地時間週日（3日）傍晚5時許，一輛由法國北部貝爾福（Belfort）開往里昂佩拉什站（Lyon-Perrache）滿載620名乘客的列車，在托西亞特（Tossiat）的平交道攔腰撞上一輛黑色轎車，重大的衝擊力將汽車拖行數十米才停止。

報導指出，遭撞轎車上69歲的男子與57歲的女子雙雙宣告不治，火車方面受損較輕微，僅3人受到輕傷，列車駕駛員則安然無恙，事後由另一名駕駛員接替勤務。

事故導致現場鐵道交通停擺，直到當晚8時45分許才完全暢通，遭困車上逾3小時的乘客們也才得以隨著列車繼續旅程，據悉，當日共有5班列車受此影響，至於事故發生原因仍待後續調查釐清。

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