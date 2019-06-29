恐怖！360度大旋轉設施突斷裂 遊客直墜地1少女身亡

〔即時新聞／綜合報導〕烏茲別克的遊樂園日前發生可怕意外，一座可360度旋轉的遊樂設施正在運作，要升到最高處時突然斷裂，遊客乘坐的輪盤直接墜地，遊客的歡笑聲瞬間變成尖叫聲，目前證實一名19歲的少女死亡。
綜合媒體報導，這個悲劇發生在城市杰拉赫（Jizzakh）的遊樂園，當這個能360度大旋轉的遊樂設施正要往上到高點時，支撐乘客的那端的中軸突然斷裂，在設施上的10幾名乘客連著輪盤，直接墜落到地面，遊客的歡笑聲變成驚叫呼喊。目前園方證實1名19歲少女身亡，已被家人指認，但未說明是否有其他傷者。
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〔即時新聞／綜合報導〕烏茲別克的遊樂園日前發生可怕意外，一座可360度旋轉的遊樂設施正在運作，要升到最高處時突然斷裂，遊客乘坐的輪盤直接墜地，遊客的歡笑聲瞬間變成尖叫聲，目前證實一名19歲的少女死亡。
綜合媒體報導，這個悲劇發生在城市杰拉赫（Jizzakh）的遊樂園，當這個能360度大旋轉的遊樂設施正要往上到高點時，支撐乘客的那端的中軸突然斷裂，在設施上的10幾名乘客連著輪盤，直接墜落到地面，遊客的歡笑聲變成驚叫呼喊。目前園方證實1名19歲少女身亡，已被家人指認，但未說明是否有其他傷者。
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