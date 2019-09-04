俄航飛北京航班跑道上「機翼相撞」 乘客緊急疏散

兩架飛機機翼均受損。（圖翻攝自Crashtimes: ДТП и ЧП в России и не только）

2019-09-04 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕3日在莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）跑道上發生兩架飛機機翼相撞事件，幸無人傷亡。

綜合外媒報導，事故中其中一架飛機為俄羅斯航空飛往北京班機，機上共有229名乘客，另一架為俄羅斯皇家航空，機上沒有乘客，兩架飛機機翼明顯受損，碎片散落在跑道上。

報導指出，俄羅斯航空上的乘客全都進行緊急疏散，並轉往另一架班機，事故原因初步判斷為機場牽引車操作失誤，詳細原因仍在調查中。

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