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慘！車上煮早餐 巴基斯坦火車氣爆至少46死

巴基斯坦一列火車發生瓦斯氣爆，至少造成46死。巴基斯坦火車示意圖。（彭博）

巴基斯坦一列火車發生瓦斯氣爆，至少造成46死。巴基斯坦火車示意圖。（彭博）

2019-10-31 13:09:49

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦旁遮普省拉希姆亞爾汗（Rahim Yar Khan）地區，於當地時間30日發生火車瓦斯氣爆事件，已知至少造成46死。

據《路透》報導，當時火車上乘客們正在烹飪早餐，孰料瓦斯罐突然氣爆並引發大火，有3列車廂遭到燒毀。巴基斯坦鐵路部長艾哈邁德沙（Sheikh Rashid Ahmed）表示，現場有兩個爐灶爆炸，絕大多數死者都是跳車躲避火焰時喪命。

艾哈邁德沙說，乘客為了在長途旅行中準備飯菜，普遍會把爐子偷偷帶到火車上。現場救援負責人侯賽因（Baqir Husain）透露，目前共有46死，另有15人受傷，但死亡人數可能會上升。

由於長期的投資不足和維護不善，巴基斯坦的鐵路事故頻頻，今年7月有11人喪命、9月則有4人喪生。2005年，一列火車在信德省車站撞上了另一列火車，接著第三列又撞進殘骸理，總共造成130人死亡。

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