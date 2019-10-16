交通事故肇因這3項佔最多 警製作案例影片分享提醒

2019-10-16 12:59

〔記者許國楨／台中報導〕根據警方分析，台中市人口數最多的北屯區，交通事故肇事主因以「未注意車前狀態」、「未依規定讓車」及「未保持安全車距」等3項佔最多，為此轄區分局特別製作交通事故案例分享影片，讓民眾能輕鬆理解事故發生原因，加強情境印象藉此提醒用路人務必遵守行車安全規則。

據資料顯示，北屯區今年1月至9月間交通事故致人傷亡事件，肇事主因以「未注意車前狀態」946件占14.6％最高，其次為「未依規定讓車」862件占13.3％，第3名是「未保持安全車距」290件占4.5％。

經進一步分析，「未注意車前狀態」常見行為態樣為「變換車道疏忽」、「迴車前未注意來往車輛」、「未禮讓行人」。

「未依規定讓車」則包含支道車未讓幹道車先行、少線道車未讓多線道車先行、轉彎車未讓直行車先行、左方車未讓右方車先行，或者起步未禮讓其他人車等駕駛行為態樣。

至於「未保持安全行車距離」應注意的則是，汽車在行駛途中不得驟然或任意變換車道，如欲超越前車或變換車道時應先顯示方向燈告知前後車輛，並保持安全距離及間隔，方得超越或變換車道。

而轄區第五分局為此也製作交通事故案例分享影片，將事故發生前標註應注意事項，若碰撞時說明發生原因及罰則，讓民眾能輕鬆理解交通事故發生之原因，加強情境印象，使民眾在行車時能回憶起影片中事故發生環節，而能預判可能發生的危機，避免交通事故發生。

分局長郭士傑強調，開車上路應遵照路權優先次序駕駛，而精神不佳所造成的各種交通意外，已經成為車禍的主要原因之一，另行車肇事大多是駕駛人搶快強行通過路口，提醒民眾為了車內家人平安，務必保持平靜心情，別因為趕時間或交通阻塞而影響情緒，行車多禮讓，平安有保障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法