被針對？ 港「人民力量」副主席昨遭不明人士開車衝撞

譚得志今透露，昨日開車返家時遭到不明人士駕車追撞。（圖擷取自譚得志臉書粉絲專頁）

2019-11-04 14:25:31

〔即時新聞／綜合報導〕被不明人士針對？香港民主派政黨「人民力量」副主席譚得志今日在臉書直播透露，昨日在街頭發表演說後開車返家時遭到不明人士駕車追撞，他強調：「如果以為這樣就可以嚇到我，這是不可能的！」

譚得志指出，昨晚他在街頭為區議會選舉發表演說，結束後開車回家，途中發現自己被兩輛不明汽車尾隨，後來其中一部車更加速直直撞向他的車尾，導致車尾有明顯凹痕和刮花，右邊車胎還被紐澤西護欄撞爆。事後譚得志表示當時因為怕下車理論會被人拿刀襲擊，於是繼續向前開一段後將車停好攔巴士回家。

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今日譚得志回到被撞現場，向犯案者喊話：「如果覺得這樣就可以恐嚇到我，可以說是不可能的！如果因為撞我的車，我就收歛，讓他們覺得已經得逞，那我們就對不起現在在抗爭前線的義士和勇士。」譚得志強調，他現在唯一可以做的事就是無懼惡勢力，繼續做他現在應該做的事、說他應該說的話。

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