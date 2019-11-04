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遭催淚彈擊中背部燒焦 急救員送醫後穩定、母校200人聲援

一名前線急救員疑似遭催淚彈擊中炸傷，導致其背部三級燒傷，送醫後情況穩定；急救員母校保良局董玉娣中學今早校門外有逾200名學生及校友聚集聲援。（路透）

一名前線急救員疑似遭催淚彈擊中炸傷，導致其背部三級燒傷，送醫後情況穩定；急救員母校保良局董玉娣中學今早校門外有逾200名學生及校友聚集聲援。（路透）

2019-11-04 12:47:17

〔即時新聞／綜合報導〕反送中期間香港警察濫用武力，導致多國下令禁止出售催淚彈等鎮暴裝備，警隊轉向中國採購。港警11月2日晚間在銅鑼灣發射多枚催淚彈，試圖驅散人潮，過程疑似擊中一名前線急救員，導致其背部三級燒傷，相信是中製催淚彈爆炸所致。急救員母校保良局董玉娣中學今早（4日）校門外有逾200名學生及校友聚集聲援，校方也發表聲明，指經探視後，該急救員情況穩定，暫時不需要動手術。

綜合港媒報導，香港鎮暴警察2日在銅鑼灣軒尼詩道發射催淚彈驅散人群，不料一名急救員疑似遭中製手擲式催淚彈炸傷，背部大面積燒傷、左手手指灼傷，皆見脫皮情況，衣物有明顯燒焦痕跡，其他人連忙幫他處理傷口，緊急送醫。現場有記者發現，遺留現場的彈頭與過去不同，催淚氣味也較為強烈。

急救員母校保良局董玉娣中學今有逾200名學生及校友聚集聲援，部分學生戴上口罩。急救員的一名同學透漏，當時是因為催淚彈卡在背部和背包間，導致急救員嚴重燒傷，本人拖他來感謝大家的關心。

保良局董玉娣中學聲明，對校友的受傷感到非常震驚、擔憂和難過，校長和老師已到醫院探望。經探視後，該急救員情況穩定，暫時不需要動手術，正在住院觀察。聲明稱，校方不同意任何暴力，希望各方克制，也呼籲同學及校友注意個人安全，遠離危險。

據悉，該急救員目前就讀於樹仁大學輔導及心理學學系，亦是聖約翰救傷隊隊員。樹仁大學學生會昨日（3 日）也發表聲明，對警方暴行予以強烈譴責。

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