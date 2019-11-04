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林鄭將赴北京見韓正 港媒：香港商界已在找特首接班人
2019-11-04 09:22:14
〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭進行5個月，規模及激烈程度都擴大，警民流血對峙，且已衝擊到香港經濟及國際金融中心地位，傳出特首林鄭月娥將在本月6日赴北京，面見主管港澳事務國務院副總理韓正，去留問題受到矚目，而據港媒的最新報導，指韓正很可能是出面挺林鄭，不過，香港商界已經急著在找林鄭後的替位特首人選。
香港爆發反送中抗爭以來，林鄭被示威民眾點名下台，但位置未見撼動，更於中共十一國慶時，率隊北京參觀閱兵大典，但是日前，英國《金融時報》曾報導，林鄭很可能於明年3月前被撤換下台，但林鄭已駁斥這項報導。接著又傳出，林鄭將於本月5日於上海與中共國家主席習近平「同台」，不過北京方面沒說是否會面林鄭。
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《香港01》報導，韓正突然安排林鄭北上見面，林鄭去留問題再受關注。不過，據「接近北京消息人士」指，中共中央短期內無意換特首，以專心打明年立法會選戰，因而很可能借會面來澄清撤換傳聞。
報導指出，香港爆發反送中抗爭以來，韓正與林鄭已2次在深圳秘密見面，但都未被當事人證實，此次林鄭北上赴京，是反送中抗爭以來，兩人首次公開會面，林鄭去留受到矚目。
但是，香港商界傳出已在找尋新的特首替代人選，目前傳出的第一人選是財政司司長陳茂波，並傳出已有地產商「押注」，還傳出，連陳茂波上位後的接替人選都在醞釀中，也有另外建制派中的不同勢力人士，展開悄悄運作，想要為頂替林鄭人選出力。