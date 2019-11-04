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香港太古城中心濺血 商場︰警方搜索未事先通知

香港太古城中心昨晚遭警方入內搜查、逮捕示威者，商場凌晨發表聲明回應，指警方並無事先通知，並譴責一切暴力行為。（法新社）

香港太古城中心昨晚遭警方入內搜查、逮捕示威者，商場凌晨發表聲明回應，指警方並無事先通知，並譴責一切暴力行為。（法新社）

2019-11-04 10:52:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港市民昨（3日）發起「七區開花」集會反對警察暴行，在多區爆發警民衝突，大批鎮暴警察強行進入太古城中心逮捕示威者，商場外則有男子持刀傷人，造成5人受傷，其中2人重傷命危，議員趙家賢左耳被咬斷。太古城中心今凌晨（4日）發表聲明，商場並無報警，也沒有接獲警方搜索行動前的事先通知，並譴責一切暴力行為。

太古城中心聲明指出，就商場及附近的衝突及打鬥事件，導致有人受傷表示遺憾，並對一切暴力行為及任何非法活動予以譴責，並對事件中的傷者致以慰問。

對於港警進入商場內執法，太古城中心聲明表示，商場並無報警，也沒有接獲警方行動前的事先通知。聲明強調，只有在緊急情況，或有人致電999報警，警方才不用事先知會商場，此乃《警隊條例》賦予警方的權力。

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