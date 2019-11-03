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首頁　>　國際

香港「七區開花」集會 警方入夜開始圍捕（不斷更新）

2019-11-03 19:10:00
香港網友今日發起「七區開花」集會，下午港警突然衝入沙田商場驅離群眾，向人群噴灑胡椒水。（路透）

香港網友今日發起「七區開花」集會，下午港警突然衝入沙田商場驅離群眾，向人群噴灑胡椒水。（路透）

首次上稿18:34
更新時間19:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續進行，網友今（3）日午間發起「七區開花」集會反對警察暴行活動，響應地區包括沙田、屯門、旺角、金鐘、荃灣、大埔等地。

港警稍早在太古廣場商城外舉起「橘旗」，警告將開槍。（路透）

港警稍早在太古廣場商城外舉起「橘旗」，警告將開槍。（路透）

【19:10】港警防暴部隊已撤離太古商城，先前遭警方追捕的《立場新聞》記者，僅有輕微擦傷，並無遭拘留；太古商城廣播稱商場即將關閉，呼籲市民離開。九龍方面，警方已進入黃大仙「荷里活廣場」商城逮捕民眾，附近地區有防暴警察隨機盤查，傳出要求一名市民解鎖手機，以證明他是與家人聚餐而非集會。

港警衝入金鐘太古廣場商城，強力驅散正和平築起人鏈的群眾，圖為市民遭港警壓制在地，表情痛苦。（圖擷取自《香港電台》直播畫面）

港警衝入金鐘太古廣場商城，強力驅散正和平築起人鏈的群眾，圖為市民遭港警壓制在地，表情痛苦。（圖擷取自《香港電台》直播畫面）

【18:46】太古廣場保全受訪稱，不是商場主動報警，商場保全目前已鎖上商場出入口，但已有警察在內四處追捕市民，目擊者稱親眼見大批警察下車直接進入商場，完全沒有受阻。香港獨立媒體《立場新聞》一名記者也在商場內被捕。

【18:24】香港警方已在大埔超級城外展開驅離，舉槍戒備，一度衝進超級城後又退出。金鐘太古廣場方面，警方已進入太古城驅離和平築人鏈的民眾，制伏至少1人。

香港鎮暴警察進入太古廣場商城內，餐廳拉下鐵門，有消費者好奇觀看。（路透）

香港鎮暴警察進入太古廣場商城內，餐廳拉下鐵門，有消費者好奇觀看。（路透）

綜合港媒報導，香港網友今（3）日午間發起「七區開花」集會，抗議香港警察暴行。截至晚間6時警方已衝入沙田商場、百步梯進行驅散動作，逮捕至少5人，旺角路人也遭盤查。大批市民聚集在金鐘太古廣場、屯門時代廣場，但後者空橋、出入口多數已關閉。

下午港警在沙田商城內拘捕民眾。（路透）

下午港警在沙田商城內拘捕民眾。（路透）

在旺角一帶，路上行人只要身穿黑衣也會遭警盤查。晚間大批示威者聚集於屯門時代廣場、金鐘太古廣場，然而屯門時代廣場已宣布提早關閉，將對外連接空橋、大門逐漸上鎖限制出入，引起民眾不滿。

晚點6時，金鐘太古廣場有大批市民築起人鏈，大埔超級城則傳出港警分別舉出「藍旗」、「橘旗」警告將使用武力驅散。

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