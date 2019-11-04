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首頁　>　國際

香港街頭咬掉議員耳朵及持刀傷5人 凶嫌高喊「光復台灣」

2019-11-04 07:45:00
香港區議員邱家賢的耳朵被咬掉。（美聯）

香港區議員邱家賢的耳朵被咬掉。（美聯）

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續，上週末晚間更爆發空前的警民街頭激戰，整個抗爭持續到週日，造成多人受傷、起火，而在週日晚間的街頭運動中，1名區議員左耳被當街咬掉，鮮血淋漓，凶嫌持刀殺傷附近的4人，隨即遭附近民眾聯手痛打制止瘋狂的殺人行動，更民眾直擊，凶嫌隨身帶刀且在動手傷人前還高喊「光復台灣」，因而被判斷是有預謀的傷人。

香港太古商場路人被凶嫌持刀殺傷，現場民眾急救人。（彭博）

香港太古商場路人被凶嫌持刀殺傷，現場民眾急救人。（彭博）

綜合媒體報導，這起持刀傷人事件發生在本月3日晚間7點半左右，香港太古城購物中心外，不同政治意見的市民就地激辯，1名灰衣男突然暴起，拿水果刀攻擊群眾，當場5人濺血，其中1的背部被殺到背部大量流血、民主黨區議員邱家賢的耳朵被咬掉，群眾見義立即揪住這名灰衣男，一陣痛打，灰衣男一度要再衝向群眾，不過被群眾打的更慘重。

香港反送中抗爭，1男持刀傷人被民眾壓制。（彭博）

香港反送中抗爭，1男持刀傷人被民眾壓制。（彭博）

香港反送中抗爭，港警衝進商場鎮壓。（歐新社）

香港反送中抗爭，港警衝進商場鎮壓。（歐新社）

據目擊者指出，凶嫌是講中國普通話，揮刀前曾高喊「光復台灣」，且隨身帶刀，判斷是親中國政府人士、且是有預謀的襲擊。

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