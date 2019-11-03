香港一夜烽火 港鐵、店舖起火 逾240人被捕、多人受傷

2019-11-03 08:17:10

〔即時新聞／綜合報導〕中共四中全會過後的首個週末，香港爆發更激烈的反送中抗爭衝突，警方加大鎮壓抗爭力道，催淚彈、水砲車狂射，示威者猛丟汽油彈，包括新華社香港分社、港鐵部分車站都受到汽油彈攻擊起火，整個激烈衝突從昨天傍晚持續到今天清晨3點多，還有部分街頭起火，消防局滅火。

綜合媒體報導，截到今天凌晨，警方逮捕逾240人，至少17人送醫。

這場嚴重衝突，起因於逾百名區議會候選人發起的「選民聚會」，原擬於下午3時在維園草坪舉行，沒想到警方在會前半小時，就在維園週邊佈重防，宣告該聚會是非法集會且要求市民離開，而當時草坪內外已有大量民眾開始聚集，激起民眾憤怒情緒，才下午3點半左右，警方展開催淚彈攻擊清場行動，掀起香港1102烽火。

警方出動水砲車、狂射催淚彈鎮壓，民眾強丟汽油彈反擊，港媒稱銅鑼灣至上環一帶「淪陷」，而最慘的是灣仔，包括新華社分社、營運中的港鐵中環站都被丟擲汽油彈，今天凌晨過後，警方還在亞皆老街多家還在營業中的小吃店，門前爆發警民激戰，汽油彈及催淚彈同時爆開，店員不得不帶上防毒面罩。

警方在凌晨宣佈，在銅鑼灣查到一處疑似軍火庫，查獲188支汽油彈、數支伸縮警棍及胡椒噴劑，拘捕4男1女，從昨夜到今晨，累計逮捕逾240人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法