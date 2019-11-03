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香港驚傳歹徒咬落民主派議員左耳 當街持刀傷5人

2019-11-04 00:22:31
香港太古城商場今（3）日驚傳有兇嫌持刀襲擊示威者，造成至少5人受傷，包括區議員趙家賢（見圖中）的左耳被咬落。（美聯社）

香港太古城商場今（3）日驚傳有兇嫌持刀襲擊示威者，造成至少5人受傷，包括區議員趙家賢（見圖中）的左耳被咬落。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（3）日有網友發起「七區開花」行街抗議警方暴力，晚間示威者聚集在太古城商場以歌唱、築人鏈等方式和平表達訴求，卻數度遭警方突襲驅離；更驚傳有兇嫌持刀襲擊示威者，造成至少5人受傷，包括議員趙家賢的左耳被咬落。

兇嫌（被壓制者）涉嫌咬落區議員趙家賢耳朵後，被周圍民眾合力壓制在地。（彭博）

兇嫌（被壓制者）涉嫌咬落區議員趙家賢耳朵後，被周圍民眾合力壓制在地。（彭博）

綜合港媒報導，香港群眾今晚聚於太古城中心商場和平集會，以歌唱、築人鏈等形式和平表達訴求，卻遭警方屢次突襲驅離，動用胡椒噴霧噴灑群眾和記者。

兇嫌模樣（左）及其行兇後被群眾「私了」圍毆滿臉是血，仍疑似露出笑容（右）。（合成圖，皆取自TG）

兇嫌模樣（左）及其行兇後被群眾「私了」圍毆滿臉是血，仍疑似露出笑容（右）。（合成圖，皆取自TG）

晚間更驚傳有男子持刀攻擊示威者，造成至少5人受傷，包括香港太古城西區議員、民主動力召集人趙家賢左耳遭咬落，當場血流如注。

港警封鎖現場調查，仍可見現場急救繃帶四散、血跡斑斑。（歐新社）

港警封鎖現場調查，仍可見現場急救繃帶四散、血跡斑斑。（歐新社）

民主派議員涂謹申受訪時表示，目前趙家賢已經進入病房，能否縫回脫落的耳朵仍待醫師評估。

涂謹申援引現場目擊者說法表示，當時有男子高呼口號，後現場有人發生激烈爭執，兇嫌以刀攻擊其中2位市民，趙家賢上前制止時，遭到咬耳襲擊，當時有許多民眾嘗試分開二人，但最終失敗，趙家賢部分耳朵被咬落在地。

涂謹申表示，有其他被攻擊的示威者傷勢比趙家賢更嚴重，包刮被刀穿刺，但目前無法掌握確實傷勢。

香港網友今日發起「七區開花」反警暴集會，在各地商城內和平靜坐、宣講、唱歌、築人鏈，卻仍遭港警大動作強制驅離。（歐新社）

香港網友今日發起「七區開花」反警暴集會，在各地商城內和平靜坐、宣講、唱歌、築人鏈，卻仍遭港警大動作強制驅離。（歐新社）

涂謹申強調，今日群聚於太古的市民本身是以唱歌等方式和平表達訴求，沒有人使用任何暴力，但警方突然展開驅散。他又補充道，兇嫌攜帶刀械到公開場所，顯然是有備而來，行為絕對不應該。

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