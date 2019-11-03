香港驚傳歹徒咬落民主派議員左耳 當街持刀傷5人

2019-11-04 00:22:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（3）日有網友發起「七區開花」行街抗議警方暴力，晚間示威者聚集在太古城商場以歌唱、築人鏈等方式和平表達訴求，卻數度遭警方突襲驅離；更驚傳有兇嫌持刀襲擊示威者，造成至少5人受傷，包括議員趙家賢的左耳被咬落。

綜合港媒報導，香港群眾今晚聚於太古城中心商場和平集會，以歌唱、築人鏈等形式和平表達訴求，卻遭警方屢次突襲驅離，動用胡椒噴霧噴灑群眾和記者。

晚間更驚傳有男子持刀攻擊示威者，造成至少5人受傷，包括香港太古城西區議員、民主動力召集人趙家賢左耳遭咬落，當場血流如注。

民主派議員涂謹申受訪時表示，目前趙家賢已經進入病房，能否縫回脫落的耳朵仍待醫師評估。

涂謹申援引現場目擊者說法表示，當時有男子高呼口號，後現場有人發生激烈爭執，兇嫌以刀攻擊其中2位市民，趙家賢上前制止時，遭到咬耳襲擊，當時有許多民眾嘗試分開二人，但最終失敗，趙家賢部分耳朵被咬落在地。

涂謹申表示，有其他被攻擊的示威者傷勢比趙家賢更嚴重，包刮被刀穿刺，但目前無法掌握確實傷勢。

涂謹申強調，今日群聚於太古的市民本身是以唱歌等方式和平表達訴求，沒有人使用任何暴力，但警方突然展開驅散。他又補充道，兇嫌攜帶刀械到公開場所，顯然是有備而來，行為絕對不應該。

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