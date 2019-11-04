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控港警無理濫捕記者 《立場新聞》：要持續監權監暴

香港「反送中」運動持續進行，民眾昨（3）日發起「七區開花」集會反對警察暴行活動，但港警在入夜後開始展開圍捕行動，在太古除無預警發射催淚彈，還突然向記者群噴射胡椒噴霧。（路透）

香港「反送中」運動持續進行，民眾昨（3）日發起「七區開花」集會反對警察暴行活動，但港警在入夜後開始展開圍捕行動，在太古除無預警發射催淚彈，還突然向記者群噴射胡椒噴霧。（路透）

2019-11-04 08:25:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續進行，民眾昨（3）日發起「七區開花」集會反對警察暴行活動，但晚間在太古城中心，有港警突然失控向記者群噴射胡椒噴霧，並逮捕一名香港浸會大學學生記者，《立場新聞》也指出，他們也有特約攝影記者在太古城中心採訪期間被警察押上警車帶走，他們為此發布聲明，強調警方雖無理濫捕、試圖阻嚇傳媒，但他們不會因此退縮，而是要持續揭露真相、針砭時弊、監權監暴。

香港「反送中」運動持續進行，民眾昨（3）日發起「七區開花」集會反對警察暴行活動，但港警在入夜後開始展開圍捕行動，在太古除無預警發射催淚彈，還突然向記者群噴射胡椒噴霧。（美聯社）

香港「反送中」運動持續進行，民眾昨（3）日發起「七區開花」集會反對警察暴行活動，但港警在入夜後開始展開圍捕行動，在太古除無預警發射催淚彈，還突然向記者群噴射胡椒噴霧。（美聯社）

香港民眾昨日發起「七區開花」集會反對警察暴行活動，響應地區包括沙田、屯門、旺角、金鐘、荃灣、大埔、黃大仙等地，港警在入夜後開始展開圍捕行動，在太古除無預警發射催淚彈，還突然向記者群噴射胡椒噴霧，並逮捕香港浸會大學（HKBU）學生會編輯委員會記者鄧澤旻，當時鄧在現場執行採訪勤務，且佩有有效記者證及記者協會學生會員證，卻遭警方無理拘捕。

香港「反送中」運動持續進行，民眾昨（3）日發起「七區開花」集會反對警察暴行活動，但港警在入夜後開始展開圍捕行動，在太古除無預警發射催淚彈，還突然向記者群噴射胡椒噴霧。（法新社）

香港「反送中」運動持續進行，民眾昨（3）日發起「七區開花」集會反對警察暴行活動，但港警在入夜後開始展開圍捕行動，在太古除無預警發射催淚彈，還突然向記者群噴射胡椒噴霧。（法新社）

據港媒報導指出，《立場新聞》也有一名特約攝影記者，在太古城中心採訪期間，被多名防暴警察壓在地上、鎖上手扣，並押上警車帶走。《立場新聞》表示，該名記者有配戴記者證，自6月的反送中示威以來就一直在現場採訪，警方卻稱該名記者涉嫌阻差辦工，《立場新聞》強調記者有權在現場採訪，並聯絡被捕記者家人和律師協助。

《立場新聞》也發布聲明，譴責警方無理濫捕，並指自反修例示威以來，該報記者一再成為警方針對的目標，包含言語辱罵、選擇性截查阻撓驅趕、多次電光火石間的襲擊等，近日更以阻差辦公等罪名拘捕記者，甚至用傳聞中的官方認證記者制度試圖阻嚇傳媒，但《立場新聞》強調他們不會退縮，而是會持續揭露真相、監權監暴，他們也深信，歷史最終會判他們無罪。

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