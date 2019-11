紐約千人示威堵路！逃票衝進地鐵高喊「反警察」口號

2019-11-04 11:54:10

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約1日爆發民眾示威,為抗議警察濫用暴力,及增加警力巡邏防逃票者而走上街頭,還有示威者穿過地鐵驗票閘逃票入站,高喊反警察口號。

綜合外媒報導,導火線為近日發生的警察濫用暴力事件,及當局打算增加地鐵巡警人力以防逃票。整起示威歷經2個小時,他們走上布魯克林街頭,包圍交通運輸管理局的巴士,在車身上塗鴉反警標語。

大批示威者對「地鐵票價及警察」怨恨氣氛濃厚,高舉「免費交通」、「去你的2.75美元票價」等訴求,還有人喊「紐約警局(NYPD)你們知道種族主義者這個詞怎麼拼嗎」、「逮捕付不起2.75美元車費的人,不會讓任何人更安全,是在破壞社會」。

有群示威者站在地鐵門口,喊著「別碰黑人孩子」、「別讓這些豬碰我們」等訴求,甚至有人越過地鐵閘門,逃票衝入站內表達抗議。

They took their march into the subway station pic.twitter.com/Wx7p565vMO