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紐約千人示威堵路！逃票衝進地鐵高喊「反警察」口號

紐約1日晚間爆發民眾示威走上街頭，抗議警察暴力執法。（圖擷自Taylor Lorenz推特）

紐約1日晚間爆發民眾示威走上街頭，抗議警察暴力執法。（圖擷自Taylor Lorenz推特）

2019-11-04 11:54:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約1日爆發民眾示威，為抗議警察濫用暴力，及增加警力巡邏防逃票者而走上街頭，還有示威者穿過地鐵驗票閘逃票入站，高喊反警察口號。

警察濫用暴力讓紐約民眾積怨已久。（圖擷自Taylor Lorenz推特）

警察濫用暴力讓紐約民眾積怨已久。（圖擷自Taylor Lorenz推特）

綜合外媒報導，導火線為近日發生的警察濫用暴力事件，及當局打算增加地鐵巡警人力以防逃票。整起示威歷經2個小時，他們走上布魯克林街頭，包圍交通運輸管理局的巴士，在車身上塗鴉反警標語。

示威者也表達地鐵票價太高的訴求，衝入地鐵站中抗議。（圖擷自Taylor Lorenz推特）

示威者也表達地鐵票價太高的訴求，衝入地鐵站中抗議。（圖擷自Taylor Lorenz推特）

大批示威者對「地鐵票價及警察」怨恨氣氛濃厚，高舉「免費交通」、「去你的2.75美元票價」等訴求，還有人喊「紐約警局（NYPD）你們知道種族主義者這個詞怎麼拼嗎」、「逮捕付不起2.75美元車費的人，不會讓任何人更安全，是在破壞社會」。

示威者高舉「別讓這些豬碰我們」的標語表達抗議。（圖擷自Taylor Lorenz推特）

示威者高舉「別讓這些豬碰我們」的標語表達抗議。（圖擷自Taylor Lorenz推特）

有群示威者站在地鐵門口，喊著「別碰黑人孩子」、「別讓這些豬碰我們」等訴求，甚至有人越過地鐵閘門，逃票衝入站內表達抗議。

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