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警大四類警佐班結訓未獲分發 將提行政訴訟與國賠

警大四類警佐班結訓未獲分發，將提行政訴訟與國賠！（記者蔡彰盛攝）

警大四類警佐班結訓未獲分發，將提行政訴訟與國賠！（記者蔡彰盛攝）

2019-11-01 22:40:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕中央警察大學警佐班第39期第四類第1.2.3.4梯次下午發出新聞稿，指出有關第四類經過警察特考乙等考試及格員警，業經釋憲後依規定前往中央警察大學補訓，補訓完即將應派任巡官、分隊長職務案，第1、2、3梯次已完成訓練學習，卻遲遲未銓敘亦未派任官職，受到不公平待遇。

受訓完學員1000餘人與尚在受訓及尚未受訓學員約3000人，不能苟同至今尚未派官等職務及銓敘，對此深表不滿，尚未受訓人員亦不知未來何去何從，學員近260人表示將連署提起行政訴訟與國家賠償，申請公道。

根據司法院大法官會議釋字760號解釋，警察人員人事條例第11條第2項未明確規定考試訓練機構，致實務上內政部警政署得將公務人員特種考試警察人員考試三等考試筆試錄取之未具警察教育體系學歷人員，一律安排至臺灣警察專科學校受考試錄取人員訓練，以完足該考試程序，使2011年之前上開考試及格之未具警察教育體系學歷人員無從取得職務等階最高列警正三階以上職務任用資格，致其等應考試服公職權遭受系統性之不利差別待遇，就此範圍內，與憲法第7條保障平等權之意旨不符。行政院應會同考試院，於本解釋公布之日起6個月內，基於本解釋意旨，採取適當措施，除去聲請人所遭受之不利差別待遇。

受訓完學員表示，他們已經等得太久，明明已經結訓實習完畢，卻沒機會分發，感覺受到欺騙，因此他們要循法律管道，爭取應有的權益。

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